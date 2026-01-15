Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Türkiye’ye yeni soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji Uzmanı Kenan Yüksel, cuma günü yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını belirterek Balıkesir hariç Marmara Bölgesi'nde yağmur, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı ve Kırıkkale'de karla karışık yağmur ve yer yer kar beklendiğini söyledi. Yüksel, Sinop çevreleri ile Kastamonu ve Artvin kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının öngörüldüğünü söyledi.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, KAR YENİDEN GELİYOR

Hafta sonu itibarıyla ülkeye giriş yapacak yeni bir soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklarda 5 derecelik ani bir düşüş yaşanacağını belirten Meteoroloji uzmanı Kenan Yüksel; "Bu düşüşle birlikte İstanbul'da cuma günü yağmurlu ve rüzgarlı hava etkili olacak. Cuma: Gece 6, gündüz 10 derece. Cumartesi: Gece 3, gündüz 6 derece, yağmurlu. Pazar: En düşük 2, en yüksek 5 derece olacak. Pazar günü İstanbul genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının haftanın ilk günüde de etkili olmasını bekliyoruz" dedi.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimler ile Marmara'nın doğusunda buzlanma ve don olayı görülecek. Bu bölgelerde ayrıca sis ve pus olayları da etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsü bulunan alanlarda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

HAFTA SONU YAĞIŞLAR GENİŞLİYOR

Cumartesi ve pazar günleri yağışların ülkenin büyük bölümünde etkili olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde: Yağmur ve karla karışık yağmur İç ve yüksek kesimlerde: Kar Cumartesi günü Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü ise Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışı sürecek.

DENİZCİLERE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın cuma ve cumartesi günleri Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde (6-8 kuvvetinde) esmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle denizcilerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Soğuk hava özellikle iç ve doğu kesimlerde etkisini artıracak. Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağış, buzlanma, don, sis ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınmasını istedi.