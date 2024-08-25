Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara'nın güneyinde ve Kıyı Ege'de kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Meteoroloji, Ordu'ya turuncu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'e ve Ordu'ya ise sarı kodlu uyarıda bulundu.AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Samsun'da turuncu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop, Ordu illerimizde ise sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır. Turuncu yağış uyarısı verilen Samsun ilimizde; vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Cami ve belediye anons sistemleri ile emniyet ve jandarma araçlarından gerekli uyarılar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.