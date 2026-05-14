Meteorolojiden yağış uyarısı var

Giriş Tarihi: 14.05.2026

Sekvan KÜDEN
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Habur Çayı ile Yeşilöz Deresi taşınca, çevredeki bazı alanlar su altında kaldı. Karşıyaka Mahallesi ile Ayvalık ve Başaran köylerinde taşkın paniği yaşandı. Camilerden yapılan anonslarla vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları yönünde uyarılar yapıldı. Öte yandan meteoroloji yurdun çeşitli bölgeleri için yağış uyarısında bulundu. Afyonkarahisar, Denizli, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Amasya ve Çorum bölgeleri için yer yer kuvvetli yağmur alabileceği uyarısı yaptı.

