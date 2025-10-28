Meteoroloji’nin son hava durumu raporu | 40 il için sağanak uyarısı, sarı kodlu alarm: Marmara’da o illerde yaşayanlar dikkat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Diyarbakır

Batman

Siirt

Mardin

Şırnak

Akdeniz Bölgesi:

Kahramanmaraş

Gaziantep

Adıyaman

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Yalova ve Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı