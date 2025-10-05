Haberler Yaşam Haberleri Metil alkolden zehirlenen yazar, 9 ay sonra hayatını kaybetti
Metil alkolden zehirlenen yazar, 9 ay sonra hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yazar ve İletişimci Hanzade Özerten Urul, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 9 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Bodrum Ortakent Mahallesi'nde 24 Ocak'ta Hanzade Özerten Urul (45) ile eşi Emre Urul (49) metil alkol zehirlenmesi nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında çiftin metil alkolü Ankara'dan aldıkları belirlendi. Polis ekiplerince 26 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler Z.A.D. ve M.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Metin Urul, 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edilirken 9 ay yoğun bakımda tedavi gören Hanzade Özerten Urul kurtarılamadı. Urul, Ortakent Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

