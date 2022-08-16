Metin Işık kimdir? Komşularına kurşun yağdıran şarkıcı Metin Işık olayı ne, nereli, kaç yaşında?

Metin Işık kimdir sorusu, ajanslara düşen haber sonucu sıkça sorulmaya başlandı. Gelen bilgilere göre, Metin ve Mustafa Işık husumetli aileye silahla ateş açtı ve 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Vatandaşlar da Metin Işık kimdir sorusunu soruyor. Metin Işık olayı gündeme bomba gibi düşmüş durumda. Peki, Metin Işık nereli, kaç yaşında? Metin Işık kimdir? İşte detaylar!
METİN IŞIK KİMDİR?
Arabesk ve halk müziği sanatçısıdır. 1967 Almanya Essen doğumludur. Aslen Kayserilidir. İlk olarak Almanya'dan Türkiye'ye gelerek gazinolarda amatör müzisyen olarak çalıştı. 2005 tarihli Ağla Gözüm albümü ile Türkiye'de ismini duyurmaya başladı. "Melek Yüzlü Sahtekar" şarkısı ile çıkışını yakaladı.
METİN IŞIK OLAYI NEDİR?
Kayseri'de 1 hafta önce sanatçı Metin Işık ile komşuları arasında yoldan geçme meselesi yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre Metin Işık, komşularının oğlu Yusuf Memduh Sarp'a'ye bir daha evlerinin önünden geçmemesini söyledi. Bunun üzerine iki aile arasında kavga çıktı.
Merkez Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak üzerinde Metin Işık'ın oğlu, evlerinin önünden geçtikleri gerekçesiyle evden aldığı pompalı tüfekle anne Naile Dikmen, Fatma Dikmen, Sema Nur Mermer ile Yusuf Memduh Sarp ile Yıldıray Yıldırım'a ateş açtı.
Daha sonra Metin Işık, evinin penceresinden silahla karşı aileye ateş açtı.
Metin ve Mustafa Işık'ın silahlı saldırısı sonucu üçü ağır beş kişi yaralandı.