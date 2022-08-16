Metin Işık kimdir? Komşularına kurşun yağdıran şarkıcı Metin Işık olayı ne, nereli, kaç yaşında?

METİN IŞIK OLAYI NEDİR?

Kayseri'de 1 hafta önce sanatçı Metin Işık ile komşuları arasında yoldan geçme meselesi yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre Metin Işık, komşularının oğlu Yusuf Memduh Sarp'a'ye bir daha evlerinin önünden geçmemesini söyledi. Bunun üzerine iki aile arasında kavga çıktı.

Merkez Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak üzerinde Metin Işık'ın oğlu, evlerinin önünden geçtikleri gerekçesiyle evden aldığı pompalı tüfekle anne Naile Dikmen, Fatma Dikmen, Sema Nur Mermer ile Yusuf Memduh Sarp ile Yıldıray Yıldırım'a ateş açtı.

Daha sonra Metin Işık, evinin penceresinden silahla karşı aileye ateş açtı.

Metin ve Mustafa Işık'ın silahlı saldırısı sonucu üçü ağır beş kişi yaralandı.