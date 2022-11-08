Haberler Yaşam Haberleri Metin Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? Çok Güzel Hareketler Bunlar'la tanınan Metin Yıldız kalp krizi geçirdi!
Giriş Tarihi: 8.11.2022 15:17

Metin Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? Çok Güzel Hareketler Bunlar'la tanınan Metin Yıldız kalp krizi geçirdi!

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinde yer aldığı skeçlerle adından söz ettiren Metin Yıldız, sevenlerini korkuttu. 48 yaşındaki oyuncu, evinde kalp krizi geçirdi. Gelen bu son dakika haberinin ardından “Metin Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl?” soruları yanıt aramaya başladı. İki gün hastanede kalan ve iki damarına anjiyo yapılan Metin Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği belirtildi.

Metin Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? Çok Güzel Hareketler Bunlar’la tanınan Metin Yıldız kalp krizi geçirdi!

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Metin Yıldız evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. İki gün hastanede tedavi gören ve iki damarına anjiyo yapıldığı öğrenilen ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün ise hastaneden taburcu edildi. Peki, Metin Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? İşte oyuncu Metin Yıldız hakkında merak edilen o detaylar.

Ünlü oyuncu Metin Yıldız sevenlerini korkuttu! Kalp krizi geçirdi!

48 yaşındaki oyuncuyu hastaneye eşi Ceylan Yılmaz yetiştirdi.Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldız'ın tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı.İki gündür hastanede olan Metin Yıldız, dün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen oyuncu, sevenlerini de korkuttu.

Ünlü oyuncu Metin Yıldız sevenlerini korkuttu! Kalp krizi geçirdi!

METİN YILDIZ KİMDİR?

Metin Yıldız; Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Aslen Fatsa, Orduludur. Memur bir ailenin ortanca çocuğudur. Lise mezunudur.

Ünlü oyuncu Metin Yıldız sevenlerini korkuttu! Kalp krizi geçirdi!

1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başladı. Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol aldıktan sonra Vizontele Tuuba (2003) ile birlikte BKM serüveni başladı.

Ünlü oyuncu Metin Yıldız sevenlerini korkuttu! Kalp krizi geçirdi!

2008-2011 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı TV programında rol aldı. 2011-2013 yılları arasında atv'de yayımlanan Alemin Kıralı adlı dizide Kubat Otuzşubat rolünü canlandırdı. Daha sonra FOX'ta yayımlanan Kadim Dostum adlı dizide oynadı. Metin Yıldız evlidir ve Berfin Su ve Şimal isimli iki çocuk babasıdır.

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Metin Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? Çok Güzel Hareketler Bunlar'la tanınan Metin Yıldız kalp krizi geçirdi!
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