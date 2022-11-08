Metin Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? Çok Güzel Hareketler Bunlar’la tanınan Metin Yıldız kalp krizi geçirdi!

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Metin Yıldız evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. İki gün hastanede tedavi gören ve iki damarına anjiyo yapıldığı öğrenilen ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün ise hastaneden taburcu edildi. Peki, Metin Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? İşte oyuncu Metin Yıldız hakkında merak edilen o detaylar.