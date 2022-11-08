Metin Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? Çok Güzel Hareketler Bunlar’la tanınan Metin Yıldız kalp krizi geçirdi!

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Metin Yıldız evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. İki gün hastanede tedavi gören ve iki damarına anjiyo yapıldığı öğrenilen ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün ise hastaneden taburcu edildi. Peki, Metin Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? İşte oyuncu Metin Yıldız hakkında merak edilen o detaylar.
48 yaşındaki oyuncuyu hastaneye eşi Ceylan Yılmaz yetiştirdi.Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldız'ın tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı.İki gündür hastanede olan Metin Yıldız, dün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen oyuncu, sevenlerini de korkuttu.
1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başladı. Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol aldıktan sonra Vizontele Tuuba (2003) ile birlikte BKM serüveni başladı.
2008-2011 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı TV programında rol aldı. 2011-2013 yılları arasında atv'de yayımlanan Alemin Kıralı adlı dizide Kubat Otuzşubat rolünü canlandırdı. Daha sonra FOX'ta yayımlanan Kadim Dostum adlı dizide oynadı. Metin Yıldız evlidir ve Berfin Su ve Şimal isimli iki çocuk babasıdır.