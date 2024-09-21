Metrekareye 165 kg yağış

Trabzon'da önceki akşam başlayan sağanak yağış özellikle Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde sel ve heyelana neden oldu. 24 saatte metrekareye 165 kg yağışın düştüğü belirtildi. Çamura dönen yollarda hummalı bir temizlik çalışması başlatılırken sel nedeniyle kapatılan Araklı-Bayburt yolu yeniden ulaşıma açıldı. Araklı'da zemin katlardak ev ve işyerlerini su bastı. Sürmene'de cami çıkışında sel sularına kapılan 60 yaşındaki işitme engelli Ali Kemal Demir'den henüz haber alınamadı.Öte yandan dün Şırnak'ta yıldırım düşmesi sonucu Lale ve Leyla Erdoğan isimli iki kardeş, Mardin'de ise Şükriye K. isimli kadın hayatını kaybetti. Siirt'te de yıldırım düşmesi sonucu 64 keçi telef oldu. Bugün yurt genelinde yağış beklenirken Ordu ve çevresiyle Şırnak, Hakkâri, Mardin ve Van için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.