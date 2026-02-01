Metrelerce yüksekte nefes kesen kurtarma

Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerce kurtarıldı. Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde, 51 kişiyi taşıyan telesiyej henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Telesiyejde mahsur kalanlar, ekiplerce kurtarıldı.

Konuya ilişkin Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Osmangazi ilçesi 1. Oteller Bölgesi'nde bulunan bir telesiyejde teknik bir arıza meydana gelmiştir. Arızadan etkilenen 51 vatandaşımız, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda normale dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

96 PERSONEL ZAMANLA YARIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uludağ'da telesiyejde mahsur kalan 51 tatilcinin kurtarılma operasyonuna 96 arama kurtarma personeli ile 26 aracın katıldığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, koordineli çalışmaları dolayısıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD başta olmak üzere tüm ekiplere teşekkür ederek, özverili çalışmalarından dolayı görevlileri tebrik etti.