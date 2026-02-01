Haberler Yaşam Haberleri Metrelerce yüksekte nefes kesen kurtarma
Bursa Uludağ Oteller Bölgesi’nde telesiyej arızalandı. Telesiyejde mahsur kalan 51 vatandaş için o andan itibaren devlet tüm imkânlarıyla seferber oldu. 96 arama kurtarma personeli, mahsur kalan vatandaşları nefes kesen bir operasyonla kurtardı

  • ABONE OL

Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerce kurtarıldı. Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde, 51 kişiyi taşıyan telesiyej henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Telesiyejde mahsur kalanlar, ekiplerce kurtarıldı.

Konuya ilişkin Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Osmangazi ilçesi 1. Oteller Bölgesi'nde bulunan bir telesiyejde teknik bir arıza meydana gelmiştir. Arızadan etkilenen 51 vatandaşımız, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda normale dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

96 PERSONEL ZAMANLA YARIŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uludağ'da telesiyejde mahsur kalan 51 tatilcinin kurtarılma operasyonuna 96 arama kurtarma personeli ile 26 aracın katıldığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, koordineli çalışmaları dolayısıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD başta olmak üzere tüm ekiplere teşekkür ederek, özverili çalışmalarından dolayı görevlileri tebrik etti.

