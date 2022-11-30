Haberler Yaşam Haberleri Metro 2033 Sistem Gereksinimleri - Metro 2033 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:18 Son Güncelleme: 30.11.2022 11:18

Metro 2033 Sistem Gereksinimleri - Metro 2033 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Metro 2033 sistem gereksinimleri, oyunu bilgisayara indirmeden önce öğrenilmesi gereken bir konudur. Bu nedenle oyunu indirecek kişiler tarafından internet arama motorları üzerinden araştırılır. Buna ek olarak Metro 2033 Kaç GB ram istiyor, Metro 2033 kaç GB yer kaplıyor ve Metro 2033 PC kaldırır mı soruları da oyun hakkında en çok rağbet gören sorulardandır. İşte Metro 2033 oyunu hakkında merak edilenler…

Metro 2033 Sistem Gereksinimleri - Metro 2033 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Metro 2033 sistem gereksinimlerini bilmek, gerek hikayesi gerekse grafikleri ile ilgi çekmeyi başaran Metro 2033 'ü bilgisayara indirmek isteyenler için oldukça önemlidir. Çünkü oyunları bilgisayara indirmek ve sorunsuz bir şekilde kurabilmek için bilgisayarın oyunu kaldıracağı sistem gereksinimlerine sahip olması gerekir. Bu bağlamda arama motorları üzerine karşılaşılan sorular şu şekildedir: "Metro 2033 PC kaldırır mı, Metro 2033 kaç fps, Metro 2033 minimum sistem gereksinimleri neler?"

Metro 2033 Sistem Gereksinimleri

Son dönemde pek çok oyuncunun dikkatini çekmiş ve kısa sürede pek çok kullanıcıya ulaşmış bir oyun olan Metro 2033'ün sistem gereksinimleri şu şekildedir:

  • Metro 2033 minimum sistem gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (64-bit işlemci ve işletim sistemi)

  • İşlemci: Dual Core CPU (2.2+ GHz Dual Core CPU )

  • Bellek: 2 GB RAM

  • Ekran Kartı: DirectX 10, Shader Model 4 (GeForce 8800 GT 512 MB, GeForce GTS 250, etc)

  • DirectX: Sürüm 10

  • Metro 2033 önerilen sistem gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 , Windows 8 (64-bit işlemci ve işletim sistemi)

  • İşlemci: Quad Core , 3.0+ GHz Dual Core CPU

  • Bellek: 4 GB RAM

  • Ekran Kartı: DirectX 11 (GeForce GTX 480 )

  • DirectX: Sürüm 11

Metro 2033 PC Kaldırır Mı?

Metro 2033 oyununu yüklemek isteyenlerin en çok araştırdığı soru bilgisayarının oyunu kaldırıp kaldırmayacağıdır. Bilgisayarın oyunu kaldırıp kaldırmayacağını anlamak oldukça kolaydır. Eğer bilgisayar, Metro 2033 oyununun gerektirmiş olduğu sistem gereksinimlerine sahipse o bilgisayarda Metro 2033 oyunu oynanabilir demektir.

Metro 2033 Kaç GB Yer Kaplıyor?

Metro 2033 oyununu bilgisayara indirebilmek için bilgisayarda kullanılmayan 10 GB depolama alanı olması gereklidir.

Metro 2033 Kaç FPS?

FPS, bilgisayarın ekran kalitesine ve bilgisayar sistem özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle Metro 2033 kaç FPS sorusuna net bir cevap almak mümkün değildir. Ancak oyuncuların genel yorumu; Metro 2033 oyununda ortalama 30 FPS alınıyor şeklindedir.

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Metro 2033 Sistem Gereksinimleri - Metro 2033 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
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