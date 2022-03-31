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Giriş Tarihi: 1.4.2022

Metro arızalandı İBB’ye isyan ettiler

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Metro arızalandı İBB’ye isyan ettiler
Kadıköy- Tavşantepe metrosu arıza nedeniyle 2 saat çalışmayınca dün sabah işlerine, okullarına geç kalan vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) isyan etti. Anadolu yakasının en hareketli hattı olan M4 Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün sabah teknik arıza yaşandı. İstasyonlara gelenler geri dönmek zorunda kalırken işlerine, okullarına geç kalan vatandaşlar Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından arızayla ilgili yaptığı duyurunun altına tepki mesajları yağdırdı. İşte o tepkilerden bazıları:



AK Parti'nin yaptığı ile 2-3 yıl idare edecek. Bunlar iyi günler. Asıl zor zamanlar bundan sonra.
Gerçekten hiçbir şeyi yönetemiyorsunuz! Yazıklar olsun size! Her gün metrolar arızalanır mı? Bu kadar mı beceriksiz bir yönetimsiniz!
Şaşırmadım zaten her gün belediyeye ait bir şeyler arıza yapıyor. Metroların merdivenleri zaten hep arızalı, şimdi metro kendisi de arıza yaptı.
Neyi düzgün yaptınız ki...
CHP Gençlik Kolları'ndan oluşturulmuş 'liyakat' ekibiyle ancak bu kadar! Bunlar daha iyi günler.

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Metro arızalandı İBB’ye isyan ettiler
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