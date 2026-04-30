Metro çilesi isyan ettirdi

İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmiyor. M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde, makas bölgesinde yer altı suyu akışı kaynağındaki artış nedeniyle geçen hafta cuma gününden beri seferler yapılamıyor. Çalışmaların bir türlü bitmediği sorun sebebiyle Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ulaşım İETT otobüsleriyle yapılmaya başlandı.

Bu da Nurtepe istasyonunda aşırı yoğunluk oluşmasına ve geçikmelere sebep oluyor. Üç durağın kapalı olması, yaklaşık 10 dakika olan yolu 40 dakikanın üzerine çıkarıyor. Turnikelerde bekleyen güvenlik görevlileri vatandaşları otobüslere yönlendirirken, kalabalığın hücum ettiği otobüslerle işe ve okula gitmeye çalışan yolcular CHP'li İBB'den şikayetçi oldu.





'BÜYÜK SIKINTI YAŞIYORUZ'

ESMA ÇAKIR (23): "Ben ilk defa böyle bir şey yaşadım. Sürekli bu metroyu kullanıyordum. Sınavım var ama yetişemeyeceğim. Çünkü metro kapalı. Kağıthane çok karışık bir yer. Yol çok uzun. Bu sorunun hemen düzelmesini istiyorum. Derslerim var ama günlerdir sıkıntı yaşıyorum."

NISANUR YILDIRIM (26): "Ben iş yerime M7 metroyla gidiyorum. Yenimahalle'de binip Mecidiyeköy'de iniyorum. Ama seferler iptal olduğu için günlerdir iki aktarma yapmak zorunda kalıyorum, işlerim aksıyor. Güvenlik görevlileri İETT otobüslerine yönlendiriyor. Normalde 18 dakikada geldiğim yolu 40 dakikada gelemiyorum."