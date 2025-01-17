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Giriş Tarihi: 17.1.2025 12:39 Son Güncelleme: 17.1.2025 15:07

Metro hattındaki teknik arızalar vatandaşı canından bezdiriyor

İstanbul’da metrobüs ve metro arızaları vatandaşları canından bezdirdi. İstanbul Yenikapı-Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatlarındaki teknik arıza nedeniyle yaşanan sefer aksaklığı duraklarda yolcu yoğunluğu oluşturdu. Yaklaşık yarım saat süren yoğunluk ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Metro hattındaki teknik arızalar vatandaşı canından bezdiriyor

Yenikapı-Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının ilk durağı olan Yenikapı istasyonunda saat 19.00 sıralarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı. Yaklaşık yarım saat süren arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı. İşlerinden evlerine gitmeye çalışan yolcular uzun süre metronun gelmesini beklerken bazı yolcular duruma tepki gösterdi. Yoğunluk, ekiplerin arızaları gidermesinin ardından normale döndü. Metrobüs ve metrolarda sık sık yaşanan teknik arızalar vatandaşları canından bezdirdi.

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Metro hattındaki teknik arızalar vatandaşı canından bezdiriyor
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