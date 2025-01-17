Metro hattındaki teknik arızalar vatandaşı canından bezdiriyor

Yenikapı-Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının ilk durağı olan Yenikapı istasyonunda saat 19.00 sıralarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı. Yaklaşık yarım saat süren arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı. İşlerinden evlerine gitmeye çalışan yolcular uzun süre metronun gelmesini beklerken bazı yolcular duruma tepki gösterdi. Yoğunluk, ekiplerin arızaları gidermesinin ardından normale döndü. Metrobüs ve metrolarda sık sık yaşanan teknik arızalar vatandaşları canından bezdirdi.