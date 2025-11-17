Metro kazasında 2 tutuklama

Kabataş'taki metro inşaatında iskele çökmesi sonucu göçük altında kalan 5 işçiden 3'ü hastaneye kaldırılmıştı. İşçilerden Selahattin Erdoğan (44) kurtarılamadı. Diğer işçiler taburcu edildi. Vefat eden Erdoğan'ın cenazesi bugün Trabzon Çarşıbaşı köyünde defnedilecek. Olayla ilgili bilirkişi raporunda taşeron şirket sahibinin ve şantiye şefinin asli kusurlu olduğu tespit edildi. Yaralanan işçilerin ise tali kusurlu bulundu. Gözaltına alınan taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi ve yetkilisi B.C. ve şirketin şantiye şefi olarak görevli O.C. "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.