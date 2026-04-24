Haberler Yaşam Haberleri Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk vatandaşı isyan ettirdi
Giriş Tarihi: 24.04.2026 13:01

Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk vatandaşı isyan ettirdi

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüs hattında sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, duraklarda izdihama ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Çileden çıkan vatandaşlar, metrobüsün önünü kesti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk vatandaşı isyan ettirdi
  • ABONE OL

İstanbul'da haftanın son iş gününde metrobüs hattında aksamalar yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Beylikdüzü istikametinden Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yönüne gitmek isteyen vatandaşlar, duraklarda yoğunlukla karşılaştı.

Yoğunluğun en üst seviyeye ulaştığı Beylikdüzü, Avcılar ve Cevizlibağ gibi aktarma noktalarında peronlar doldu. Durakta dakikalarca bekleyen yolcular, gelen araçların dolu olması sebebiyle duraklarda durmadan yola devam ettiğini iddia etti. Durumun uzaması üzerine bazı duraklarda tansiyon yükseldi. Araçlara binemeyen bir grup vatandaş, durağa yanaşan metrobüslerin önüne geçerek seferlerin devam etmesini engelledi. Vatandaşlar ile duraktaki güvenlik görevlileri ve saha personeli arasında sert tartışmalar yaşandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk vatandaşı isyan ettirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA