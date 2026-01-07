Metrobüs’te bakım çöktü: Arıza... Kuyruk... Erişim krizi...

İstanbul'da 24 saat boyunca doğu–batı aksında çalışan metrobüs sistemi, 52 kilometrelik hat üzerinde 44 istasyonla milyonlarca yolcuya hizmet veriyor. Ancak Sayıştay'ın 2024 raporu, bu hayati sistemde bakım planlamasının masa başında yapıldığını ortaya koydu. Rapora göre, metrobüs duraklarındaki asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım-onarımları, yolcu yoğunluğu ve kullanım sıklığı dikkate alınmadan gerçekleştirildi. En sakin durakla en kalabalık aktarma noktası, aynı bakım periyotlarına tabi tutuldu.

5 BİN 115 ARIZA

Sayıştay denetiminde, yalnızca 2024 yılı içinde metrobüs hattındaki asansör ve yürüyen merdivenlerde 5 bin 115 arıza kaydı açıldığı belirlendi. Arızaların büyük bölümü, metro, Marmaray ve tramvay aktarması yapılan, yolcu yoğunluğunun zirveye çıktığı duraklarda yaşandı. Kapı, sensör, fotosel, el bandı, invertör ve kat kaçırma gibi arızaların, doğrudan bakım-onarım süreçleriyle ilişkili olduğuna dikkat çekildi.

44 DURAĞIN 16'SINDA NE ASANSÖR NE DE MERDİVEN VAR

Raporda yer alan bir diğer bilgi ise erişilebilirlik konusunda ortaya çıktı. Metrobüs hattındaki 44 istasyonun yalnızca 28'inde asansör veya yürüyen merdiven bulunuyor. 16 istasyonda ise bu ekipmanların hiçbirinin olmadığı aktarıldı. Bu 16 istasyondan 5'inin yolcu yoğunluğu yüksek aktarma istasyonları olması ise İstanbul'daki ulaşım zafiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu duraklarda engelli, yaşlı ve çocuklu yolcuların merdivenlere ve rampalara mahkûm edildiği belirtildi.

UZAYAN KUYRUKLAR, BÜYÜYEN RİSK

Sayıştay, 2024 yılı yolculuk verilerini de inceledi. Aktarma yapılan ancak asansör veya yürüyen merdiven bulunmayan duraklarda, geçişlerde uzun kuyruklar oluştuğu, bu durumun yolcu güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi. Raporda, metrobüs duraklarının yaklaşık üçte birinde erişilebilirlik ekipmanı bulunmamasının, engelli yolcuların toplu taşımadan eşit ve güvenli biçimde yararlanmasını fiilen engellediği vurgulandı.