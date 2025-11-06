Haberler Yaşam Haberleri Metrobüste çıkan yangın korkuttu: Yolcular tahliye edildi!
Giriş Tarihi: 6.11.2025 22:17 Son Güncelleme: 6.11.2025 22:18

Metrobüste çıkan yangın korkuttu: Yolcular tahliye edildi!

CHP'li İstanbul Belediyesi'nin yönetiminde vatandaşların çilesi bitmiyor. Edirnekapı Metrobüs Durağı'nda yolcu indiren metrobüsün motor kısmında çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Görevlilerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

DHA
Olay, saat 21.00 sıralarında Şehitlik metrobüs durağı Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. Yolcu almak için durağa gelen metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden metrobüs şoförü yolcuları araçtan tahliye ettikten sonra yangın söndürme tüpüyle motor kısmından yükselen alevleri söndürmeye başladı.

Metrobüs güvenlik görevlileri ile birlikte şoförün müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen çekici ile metrobüs duraktan çekildi. Yangın nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

