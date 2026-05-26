Metrobüste yangın paniği

Bahçelievler'de seyir halindeki bir metrobüste çıkan yangın yolculara korku dolu anlar yaşattı. Yenibosna durağından hareket ederek Şirinevler yönüne ilerleyen metrobüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden yolcuların uyarısı üzerine şoför aracı güvenli noktada durdurdu. Metrobüsteki yolcular kısa sürede tahliye edilirken, motor kısmında çıkan küçük çaplı yangına görevliler müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken olay nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Tahliye edilen yolcular daha sonra başka bir metrobüse yönlendirildi. Yaklaşık iki hafta öncede üst üste üç metrobüs yangını meydana gelmişti.