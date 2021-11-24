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Giriş Tarihi: 24.11.2021 22:15 Son Güncelleme: 24.11.2021 22:27

Metro'da dehşet! Kadın yolcuya bıçak çekip hakaretler savurdu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Metro’da dehşet! Kadın yolcuya bıçak çekip hakaretler savurdu

Kadıköy- Tavşantepe Metro Hatı’nın Bostancı Durağı’nda yaşandığı iddia edilen olayda elinde bıçak olan bir kişinin önce bir kadına sonra da araya giren bazı vatandaşlara bıçakla tehditler savurduğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, iddiaya göre, akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe Metro Hattı'nın Bostancı Durağı'nda yaşandı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin elinde ekmek bıçağıyla bir kadını tehdit ettiği görülüyor.

ÖNCE BIÇAKLA TEHDİT SONRA KÜFÜR ETTİ

Daha sonra metrodan inen kişi, yeniden metroya binerek bu defa vatandaşlara yönelik tehditler savurmaya başlıyor.

Vatandaşlara ve kendisine engel olmak isteyenlere küfür eden saldırgan metrodan inerek uzaklaşıyor.

Kadıköy Metrosunda dehşete düşüren görüntüler kamerada | Video

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Metro'da dehşet! Kadın yolcuya bıçak çekip hakaretler savurdu
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