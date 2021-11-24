Metro’da dehşet! Kadın yolcuya bıçak çekip hakaretler savurdu

Olay, iddiaya göre, akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe Metro Hattı'nın Bostancı Durağı'nda yaşandı.
Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin elinde ekmek bıçağıyla bir kadını tehdit ettiği görülüyor.
ÖNCE BIÇAKLA TEHDİT SONRA KÜFÜR ETTİ
Daha sonra metrodan inen kişi, yeniden metroya binerek bu defa vatandaşlara yönelik tehditler savurmaya başlıyor.
Vatandaşlara ve kendisine engel olmak isteyenlere küfür eden saldırgan metrodan inerek uzaklaşıyor.
Kadıköy Metrosunda dehşete düşüren görüntüler kamerada | Video