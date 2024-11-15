Metroda yürüyen merdiven yangını

İstanbul'da vatandaşlar için çekilmez çile olan toplu ulaşım artık ciddi hayati risk kaynağı haline geldi. Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda dün saat 08.15'te yürüyen merdiven aniden yanmaya başladı. Tıklım tıklım dolu istasyonda yoğun duman nedeniyle nefes almakta zorlanan ve panik yaşayan yolcular tahliye edildi. Seferler durduruldu, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken duman tahliyesinin ardından seferler normale döndü.Aynı metro hattının Mecidiyeköy istasyonunda 27 Ekim'de yürüyen merdiven yanmış, can pazarı yaşanmıştı. Metro ve metrobüs bağlantı noktasında olan yürüyen merdivenin 18 gündür yapılamamasına ve yaşanan izdihama isyan eden vatandaşlar, "Konserlere milyonlarca lira para akıtacağınıza yürüyen merdivenlerimizi tamir edin" diyerek İBB'ye tepki gösterdi.