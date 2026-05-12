SON DAKİKA: Metrodaki saldırıya çifte gözaltı: Bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek

Giriş Tarihi: 12.05.2026 14:46

İstanbul’da metroda bir yolcuya saldıran ve darp eden iki taraftar, İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü’nce gözaltına alındı. İki taraftar bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek.

Sosyal medyada tepki çeken olay 9 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Metrosu'nda yaşandı. Metroda bir yolcuya saldıran taraftarlar, yolcuların olaya müdahale etmeye çalışmasına rağmen İ.F. adlı yolcuyu darp etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Görüntüler incelemeye alındı. Kimlikleri tespit edilen Galatasaray taraftarı 2 kişi O.K. ve N.Y., İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri'nce gözaltına alındı.

"6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle gözaltına alınan 2 taraftar bir yıl spor müsabakalarından men cezası aldı ve maç günleri karakola giderek imza verecek.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
