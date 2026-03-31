Metroyu su bastı
Giriş Tarihi: 31.03.2026

İstanbul'da günlerdir devam eden yağış, haftanın ilk iş gününde sürdü. Yağış nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, oluşan sis yüzünden ana arterlerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğun yağışla birlikte Mecidiyeköy metro alt geçidini su bastı. Bu nedenle vatandaşlar zor anlar yaşadı. M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimar Sinan İstasyonu'nda ise tavandan sızan yağmur suları, perona aktı. Sarıyer Ayazağa'da caddede biriken yağmur suyu nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Kemerburgaz Cendere Yolu'nda yüksek su seviyesi nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Bazı araçlar suda mahsur kaldı. Sürücüler iterek araçlarını kurtardı.

