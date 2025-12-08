Mevduat faizleri yüzde 40’ın üzerinde! Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi?

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Türk Lirası mevduat faizleri 2025 yılı Haziran ayı itibari ile çıktığı yüzde 59,69 seviyesinin altında olmasına rağmen enflasyon karşısında yatırımcısını korumaya yıl boyu devam etti. Merkez Bankası verilerine göre, 28 Kasım haftasında 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda faiz oranı yüzde 47,84 olarak görülüyor.

1 aya kadar vadeli: %46,54

3 aya kadar vadeli: %47,84

6 aya kadar vadeli: %45,65

1 yıla kadar vadeli: %43,85

Özel ve kamu bankalarında 3 aylık mevduat faizi oranları yüzde 36-yüzde 46 arasında değişiyor. Yüzde 46 faiz veren bankada 100 bin liranın aylık getirisi 2.874,11 TL oluyor. Vade sonu tutarı ise 102.874,11 TL'ye çıkıyor. Aynı faiz oranı ile 1 milyon liranın getirisi ise 28.741,08 TL vade sonu tutarı 1.028.741,08 TL oluyor.