Mevlana Şeb-i Arus törenleriyle anıldı





'MEVLANA'NIN MESAJINI KITALARI AŞARAK DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA ULAŞTIRACAĞIZ'



Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mevlana Celaleddin Rumi'yi anmak 700 yıl önce yaşamış bir tarihsel şahsiyeti anmanın ötesinde onu her yönüyle anlamak ve bu çağa taşımakla ancak mümkündür. Unutmamalıyız ki bugün dünyanın içinde bulunduğu durum, insanlığın onun merhamet ve muhabbet çağrısına daha fazla ihtiyaç duyduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Bu çağrıyı, bu mesajı zaman, mekan, sınır tanımadan farklı coğrafyalara, farklı toplumlara ulaştırmak ise bizin en temel görevlerimiz arasında yer almaktadır. İnsanlık gerçekten bu çağrıya muhtaç. Hemen hemen her gün dünyanın dört bir yanından acı haberler işitiyoruz. Çocuklar babasız kalıyor. Kadınlar eşlerini kaybediyor. İnsanlar evlerini terk edip zorunlu göç etmek zorunda kalıyor. Köyler yakılıyor, şehirler bombalanıyor, milyonlarca insan suya, gıdaya, ilaca ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyor. İnsanlar farklılıklarından ötürü birbirlerini düşman görüyor. Böyle bir ortamda insanları sevgiye, iyiliğe ve adalete davet eden Mevlana'nın mesajını kıtaları aşarak dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesiz olmasın. Böyle bir değere sahip olduğumuz için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Özellikle genç kardeşlerimizi medeniyetimizin bu köklü şahsiyetleriyle buluşturmak ve onları Mevlana Hazretlerinin düşünce yapısı ve ahlak anlayışıyla yetiştirmek adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.