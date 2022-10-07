Mevlid Kandili hadisleri: Diyanet ile Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve sözler

Mevlid Kandili hadisleri ve ayetler Mevlit gecesi araştırılmaya başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumu ile ilişkilendirilen bu gecede bol bol ibadet yapılacak ve salavat çekilecek. Bu noktada Hz. Muhammed'in sözleri olan hadis-i şerifleri hatırlamak da oldukça önemli. Diyanet ile Mevlid Kandili hadisleri 2022 derlendi. İşte, Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve sözler…
MEVLİD KANDİLİ İLE İLİ HADİSLER ve SÖZLER
"Kim ihlaslı olarak "Lailâhe İllallah Muhammedun Resulullah" derse cennete girer." "Onun ihlası nedir" diye soruldu; "Kişiyi Allah Teala'nın haramlarınadan korumasıdır" buyurdu."(El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c. 1.s.18.)
Ümmetimin içinden bana en şiddetli sevgisi olanlar, benden sonra gelip onlardan biri ehli ve malına karşılık beni görmek arzusunda olan insanlardır." (Müslim, Sahih, Cennet, 4. H.No; 12.)
Ebu Hureyre Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Ümmetimin fesada uğradığı bir anda benim bir sünnetime yapışan için şehit sevabı vardır."El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.1. s.172.
Enes b. Malik Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Kulun kalbi istikamet üzere olmadan, imanı istikamet üzere olamaz, dili istikamet üzere olmadan da kalbi istikamet üzere olamaz. Şerlerinden komşusu emin olmayan kişi cennete giremez."Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.3. s.198; el-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.1. s.53.
HZ. MUHAMMED İLE İLGİLİ AYETLER
"Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)
"De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın..." (Âl-i İmrân -31)
Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 107)
Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. (Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Rasulü'ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur " (Ahzap 70-71)