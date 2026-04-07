Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye güçlü bir ortak
Giriş Tarihi: 7.04.2026 10:38

Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri İl Temsilciliği tarafından Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “İhtisas Akademi” programında öğrencilerle bir araya geldi. “Dış Politika ve Milli Savunma” başlıklı konferansta konuşan Çavuşoğlu, “Türkiye artık çok güçlü bir aktör” dedi.

KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile çok sayıda protokol üyesi, akademisyen ve öğrenci katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

ÇAVUŞOĞLU "TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR AKTÖR"

Konferansta konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada hızlı bir değişim yaşandığını belirterek Türkiye'nin bu süreçte güçlü bir aktör olması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Milli savunma yalnızca askeri kapasite değil, aynı zamanda güçlü diplomasi demektir. Türkiye hem sahada hem masada güçlü olmak zorundadır. Artık tek kutuplu bir dünyadan çok kutuplu, çok katmanlı ve çok aktörlü bir yapıya geçiyoruz. Türkiye'nin hem sahada hem masada güçlü olması gerekiyor. Siber güvenlikten yapay zekâya kadar birçok alanda yeni sınamalarla karşı karşıyayız" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilen "Dünya Beşten Büyüktür" vizyonunun, uluslararası sistemde adaletli temsil açısından önemli bir yaklaşım olduğunu söyledi. Yoğun ilgi gören program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

