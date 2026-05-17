Mevlüt Çavuşoğlu’nun acı günü! Kardeşi Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi, bölgenin tanınmış iş insanlarından Aydın Çavuşoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

12 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Antalya'nın Alanya İlçesi Türkler Mahallesi'nde 5 Mayıs akşamı meydana gelen üzücü olayda, kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisinde ateşli silahla ağır yaralanmış halde bulunan Aydın Çavuşoğlu, apar topar ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakım ünitesinde 12 gündür doktorların yoğun çaba sarf ettiği Çavuşoğlu, bugün hayata veda etti. Acı haber Çavuşoğlu ailesini ve Alanya camiasını yasa boğdu.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hayatını kaybeden iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun cenaze programı da belli oldu. Çavuşoğlu'nun cenazesinin, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te Türkler Merkez Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Taziyelerin Çavuşoğlu ailesinin Türkler Mahallesi'ndeki evinde kabul edileceği öğrenildi.