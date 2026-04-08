Haberler Yaşam Haberleri Mevlüt öğretmeni öldüren sürücüye 21 yıl
Giriş Tarihi: 8.04.2026

Konya’da kırmızı ışıkta bekleyen öğretmene 229 kilometre hızla çarparak hayattan koparan sürücü ‘olası kastla öldürme’ suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasında indirim de uygulanmadı

TOLGA YANIK
Konya'da, geçen 3 Ekim'de cuma namazına gitmek üzere yola çıkan Mevlüt Külcü (40), kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada 229 kilometre hızla arkadan gelen İsmail Andaç (43), Külcü'nün aracına çarparak ölümüne neden oldu. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Andaç, dün görülen karar duruşmasında ruhani bir hastalığı nedeniyle kaza sırasında bilincinin yerinde olmadığını öne sürdü.

Davayı sonuçlarından mahkeme, İsmail Andaç'ı 'olası kastla öldürme' suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Andaç'ın cezasında hiçbir indirim uygulamadı.

