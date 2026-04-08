Mevlüt öğretmeni öldüren sürücüye 21 yıl

Konya'da, geçen 3 Ekim'de cuma namazına gitmek üzere yola çıkan Mevlüt Külcü (40), kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada 229 kilometre hızla arkadan gelen İsmail Andaç (43), Külcü'nün aracına çarparak ölümüne neden oldu. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Andaç, dün görülen karar duruşmasında ruhani bir hastalığı nedeniyle kaza sırasında bilincinin yerinde olmadığını öne sürdü.

Davayı sonuçlarından mahkeme, İsmail Andaç'ı 'olası kastla öldürme' suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Andaç'ın cezasında hiçbir indirim uygulamadı.