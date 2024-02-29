Mewing Nedir? Mewing Nasıl Yapılır, Çeneyi Düzeltir Mi, İşe Yarar Mı?

Ortodontik egzersiz türü olan mewing tekniği ağız ve çenedeki yapısal bozuklukları gidermeyi hedef almaktadır. Bireyler cerrahi müdahale ya da tel öncesi mewing tekniğini denemek istemekte ancak mewing nedir, nasıl yapılır merak etmektedir. Bunların yanı sıra mewing tekniği konusunda sıklıkla işe yarıyor mu, çeneyi düzeltir mi sorularını gündeme gelmektedir.

Mewing Nedir, Nasıl Yapılır?

Mewing tekniği, 1970 yılında kendisi uzman bir ortodontist olan John Mew tarafından geliştirilmiş ağız ve çenedeki bir takım yapısal bozuklukları gidermeyi amaçlayan egzersiz türüdür. Mewing, dilin ağızda belli bir pozisyonda hareketsiz kalarak yani diğer bir deyişle dili ağızda dinlendirerek yapılır. Mewing tekniği yaygın olarak dilin damakta hareketsiz şekilde bekletilmesi ile yapılırken bazı bireyler de dili ağzın dibinde hareketsiz bekleterek yapmaktadır. Bu egzersizin yani Mewing tekniğinin çarpık diş, çene yamukluğu, konuşma bozukluğu ve uyku apnesi gibi birçok probleme iyi geldiği söylenmektedir. Mewing tekniğini doğru bir şekilde uygulamak için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir;

Dişler birbirine çok sıkı olmamak kaydıyla değdirilerek ağız kapalı tutulmalıdır.

Dil damağa değdirilip hafifçe baskı uygulanmalıdır.

Çenede baskı hissedene kadar devam edilmelidir.

Mewing İşe Yarıyor Mu?

Mewing tekniği ağız, diş ve çene yapısındaki bozuklukları gidermeyi hedef almaktadır ancak bu egzersizi düzenli ve doğru yapmak verim almayı doğrudan etkilemektedir. Dişlerinde ya da ağız yapısında hafif ve orta düzeyde bozukluk olan bireyler düzenli olarak Mewing egzersizi yaparak sonuç almışlardır. Ancak ileri seviyede bozuklukları gidermek için uzman ortondontist ve diş hekimlerinin uygun gördükleri tedaviler gerekmektedir.

Mewing Çeneyi Düzeltir Mi?

Çenedeki yapısal bozukluklar konuşma, yemek yeme hatta nefes alma ve uykuyu bile doğrudan olumsuz etkileyen bir etkendir. Çenedeki hafif ve orta seviyedeki bozukluklar bazı egzersizlerle hafifletilebilmektedir, bu egzersizlerden biri de Mewing tekniğidir. Özellikle alt çenenin üst çeneden geride kaldığı bozukluklarda düzenli Mewing tekniği olumlu sonuçlar elde etmeye katkı sağlamaktadır.