Meyan Kökü Faydaları Nelerdir? Meyan Kökü Şerbeti Ne İşe Yarar, Kimler Kullanamaz, Yararları ve Zararları Neler?

Alternatif tıp alanında aranan bir ürün olan Meyan kökü, kimyasal ürünlerde de kullanılır. Saymakla bitmeyen Meyan kökü faydaları, birçok rahatsızlığa şifa olur. Özellikle, menopoz gibi durumlarda hormonların düzenlenmesini sağlar. Bazı insanlar, bu bitkiyi kullanırken dikkatli olmalı ve meyan kökünü kimler kullanamaz sorusuna yanıt aranmalıdır. Meyan kökü tozu, genellikle içecek olarak tüketilir. Meyan kökü şerbeti faydaları ile bilinir. Peki, meyan kökü faydaları nelerdir? Meyan kökü şerbeti ne işe yarar, kimler kullanamaz, yararları ve zararları neler? İşte Meyan kökü çayı nasıl içilir ile ilgili detaylar…

Meyan Kökü Faydaları Nelerdir?

İnsan sağlığı açısından çok yararlı bir bitki olan Meyan kökü, vücut ağrılarını dindirmekte, cilt hastalıklarına karşı savaşmakta ve kabızlık gibi sindirim problemlerini çözmekte çok etkilidir. Bir anti-inflamatuar olmasının yanı sıra, balgam söktürücü ve yumuşatıcıdır. Meyan kökü, akciğer ve solunum sistemi iltihaplarına karşı koymakta çok başarılıdır. Aşağıda bu şifalı bitkinin sahip olduğu yararlar sıralanmıştır.

Meyan kökü anti-inflamatuar özelliği sayesinde, vücutta meydana gelen enfeksiyonların tedavi edilmesini sağlar. Yumuşatıcı olan Meyan kökü, sindirim ve solunum sistemlerinin iltihaplanmasını büyük ölçüde önler. Böylece gastritin yanı sıra, ülser yaralarını da tedavi eder. Meyan kökü aynı zamanda, artrit gibi eklem iltihaplarına ve göz enfeksiyonlarına karşı çok etkilidir. Meyan kökünün bitki çayı olarak tüketilmesi, virüslerin gelişimini yavaşlatır, boğaz iltihaplarını yatıştırır, ses kısıklığını iyileştirir.

Bir balgam söktürücü olan Meyan kökünü, öksürüğü tedavi etmek için kullanmak başarılı bir sonuç almayı sağlar.

Bu bitki, adrenal bezlerin uyarılmasını sağlar. Adrenal bezlerin, yetersiz hormonal sekresyonlarına bağlı olarak gelişen patolojilerin tedavisinde kullanılır.

Meyan kökü, diğer bitkilere veya müshillere gereksinim duymadan kabızlığı büyük ölçüde tedavi eder.

Karaciğerin korunmasına yardımcı olan Meyan kökünde bulunan iki antiviral madde, hepatit A virüslerinin çoğalmasına karşı koruyucudur.

Meyan kökü, sağlık açısından birçok yararlı aktif bileşen içeren bir bitkidir. Aşağıda, içinde bulunan belli başlı besin değerleri sıralanmıştır.

Kalsiyum tuzları

Potasyum

Glisirizik asit

Flavonoidler

Aromatik bir madde olan kumarinler

Şekerler

Fitosteroller

Steroid hormonları, atropin

Meyan kökünün, toplamda dört yüzden fazla kimyasal bileşeni bulunur.

Meyan kökü şerbeti, hem lezzetli, hem de sağlıklı olması nedeniyle tercih edilen bir içecektir. Pek çok uzman tarafından da tavsiye edilen bu şerbetin faydaları arasında aşağıdakiler yer alır.

Yüksek oranda içerdiği antioksidanlar sayesinde vücut direncini artırır. Bu yüzden, böbrek sağlığı için de faydalıdır.

Boğaz iltihaplarını yok eder, ses kısıklığını tedavi eder.

Etkili bir ateş düşürücüdür.

Ağrıları hafifletir ve azaltır.

Karaciğeri, yağlanmaya ve siroz gibi hastalıklara karşı korur.

Sindirim sistemini düzenler, kabızlığı tedavi eder.

Özellikle gençlerin şikayetçi olduğu akne ve sivilcelere karşı çok etkilidir.

Sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisi için yararlıdır.

Mide sağlığını korur. Ülser ve reflü gibi sorunlar ile baş etmeyi sağlar.

Soğuk algınlığına ve gribe karşı birebirdir.

Adet sancılarını hafifletir ve menopozda oluşan sıkıntıları en aza indirir.

Meyan kökü şerbeti yapmak için öncelikle şu malzemeler gereklidir:

50-100 gram Meyan tozu

2-2,5 litre su

Meyan kökü tozunu cam bir şişeye veya bir sürahiye ekleyin. Daha sonra üzerine su ilave edin. 2-2,5 saat beklettikten sonra, ince bir süzgeç veya temiz bir tülbent yardımıyla süzün. Servis etmeden birkaç saat önce buzdolabında bekletin ve soğuk olarak servis edin.

Meyan kökü çayı için gereken malzemeler şunlardır:

1 Meyan kökü veya tozu

1-2 bardak su

Kaynamış suyun içine, önceden doğranmış olan Meyan kökünden bir veya iki parça ekleyin. Eğer tozu varsa, 1-2 tatlı kaşığı yeterlidir. 5-6 dakika boyunca demlenmesi için bekleyin. Tatlandırmak ve aroma vermek için şeker, bal ve biraz tarçından yararlanılabilir. Sabah ve akşam birer bardak olmak üzere, günde iki kere içilmesi yeterlidir. Aç veya tok fark etmeksizin, her türlü fayda sağlar.