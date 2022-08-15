Meyan Kökü Faydaları Nelerdir? Meyan Kökü Şerbeti Ne İşe Yarar, Kimler Kullanamaz, Yararları ve Zararları Neler?

Alternatif tıp alanında aranan bir ürün olan Meyan kökü, kimyasal ürünlerde de kullanılır. Saymakla bitmeyen Meyan kökü faydaları, birçok rahatsızlığa şifa olur. Özellikle, menopoz gibi durumlarda hormonların düzenlenmesini sağlar. Bazı insanlar, bu bitkiyi kullanırken dikkatli olmalı ve meyan kökünü kimler kullanamaz sorusuna yanıt aranmalıdır. Meyan kökü tozu, genellikle içecek olarak tüketilir. Meyan kökü şerbeti faydaları ile bilinir. Peki, meyan kökü faydaları nelerdir? Meyan kökü şerbeti ne işe yarar, kimler kullanamaz, yararları ve zararları neler? İşte Meyan kökü çayı nasıl içilir ile ilgili detaylar…
İnsan sağlığı açısından çok yararlı bir bitki olan Meyan kökü, vücut ağrılarını dindirmekte, cilt hastalıklarına karşı savaşmakta ve kabızlık gibi sindirim problemlerini çözmekte çok etkilidir. Bir anti-inflamatuar olmasının yanı sıra, balgam söktürücü ve yumuşatıcıdır. Meyan kökü, akciğer ve solunum sistemi iltihaplarına karşı koymakta çok başarılıdır. Aşağıda bu şifalı bitkinin sahip olduğu yararlar sıralanmıştır.
Meyan kökü, sağlık açısından birçok yararlı aktif bileşen içeren bir bitkidir. Aşağıda, içinde bulunan belli başlı besin değerleri sıralanmıştır.
Meyan kökünün, toplamda dört yüzden fazla kimyasal bileşeni bulunur.
Meyan kökü şerbeti, hem lezzetli, hem de sağlıklı olması nedeniyle tercih edilen bir içecektir. Pek çok uzman tarafından da tavsiye edilen bu şerbetin faydaları arasında aşağıdakiler yer alır.
Meyan kökü şerbeti yapmak için öncelikle şu malzemeler gereklidir:
Meyan kökü tozunu cam bir şişeye veya bir sürahiye ekleyin. Daha sonra üzerine su ilave edin. 2-2,5 saat beklettikten sonra, ince bir süzgeç veya temiz bir tülbent yardımıyla süzün. Servis etmeden birkaç saat önce buzdolabında bekletin ve soğuk olarak servis edin.
Meyan kökü çayı için gereken malzemeler şunlardır:
Kaynamış suyun içine, önceden doğranmış olan Meyan kökünden bir veya iki parça ekleyin. Eğer tozu varsa, 1-2 tatlı kaşığı yeterlidir. 5-6 dakika boyunca demlenmesi için bekleyin. Tatlandırmak ve aroma vermek için şeker, bal ve biraz tarçından yararlanılabilir. Sabah ve akşam birer bardak olmak üzere, günde iki kere içilmesi yeterlidir. Aç veya tok fark etmeksizin, her türlü fayda sağlar.