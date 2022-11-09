Meyra İsminin Anlamı Nedir? Meyra Ne Demek, Özellikleri Neler, Kuran’da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Meyra isminin anlamı, birçok anne ve baba adayı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Çocuklarına koyacakları en doğru ve anlamlı ismi bulma arayışında olan kişiler isim seçerken en çok dinen uygun olup olmadığına, kökenine bakıyor. Birçok vatandaşın inancına göre kişinin adı karakterini belirliyor bu nedenle uygun ismi bulmak anne ve babalar için büyük önem taşıyor. Peki, Meyra isminin anlamı nedir, kökeni neresi? Meyra ismi Kuran'da geçiyor mu? İşte tüm detaylar…

MEYRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ülkemizde kullanımı pek yaygın olmasa da birçok kişinin beğendiği ve araştırdığı isimler arasında gelen Meyra isminin anlamı, parlayan ışık şeklinde tanımlansa da birçok kaynakta bu anlama benzer ancak daha farklı tanımları bulunuyor.

Örneğin bir kaynağa göre de Meyra isminin anlamı yükselmek ve manevi anlamdaki yükselişi temsil ediyor. Bu isme sahip kişiler çoğu zaman maneviyatı yüksek olan bir karaktere sahip oldukları düşünülüyor. Ayrıca doğruluk, erdem ve fazilet gibi kavramlar bu ismin anlamında öne çıkanlar arasında yer alıyor.

MEYRA İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Meyra ismi Kuran'da geçmeyen bir isimdir. Ancak Meyra ismini kullanmanın dini açıdan herhangi bir mahsuru olmadığını da bilmeniz gerekir. Arapça kökenli olduğu bilinen Meyra ismi ışık saçmak ve parlamak olarak TDK tarafından tanımlanmaktadır. Birçok anne ve baba çocuklarına koyacakları ismi seçerken Kuran-ı Kerim'de geçip geçmediğine dikkat etmektedir. Ancak önemli olan ismin anlamıdır. Bazı isimler Kuran'da geçmesine rağmen kötü anlamlar ifade edebilir bu nedenle öncelikli olarak Meyra isminin anlamına dikkat etmeniz gerekir.

MEYRA NE DEMEK?

Meyra ismi Türkiye'de her 26.607 kişiden birinde bulunmaktadır. Bu nedenle pek sık kullanılmadığı açık olan bu isim Türk Dil Kurumu tarafından şöyle tanımlanmıştır;

Parıldayan ışık Nur saçan, aydınlık Işıltılı

Şeklinde tanımlanmaktadır.