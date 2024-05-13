Meyve Suyu Açıldıktan Sonra Kaç Günde Tüketilmeli? Kapağı Açılmış Meyve Suyu Dolapta Bozulur Mu, Kaç Gün Dayanır?

Meyve suyu ya da meyve suları, doğal ortamda yetişen meyvelerin ısı ya da çözücü kullanılmadan ezilmesi ile içindeki nektarlı suyun çıkarılmasıdır. Meyve sıkacağı ve meyve presi kullanılarak yapılan meyve suları, hemen hemen her meyvenin sade ya da karışık sıkılması ile oluşturulmaktadır. Meyve suları, taze sıkılıp içilebileceği gibi fabrikalar tarafından üretilmektedir. Fabrikada üretilen meyve suyu açıldıktan sonra kaç günde tüketilmeli, kapağı açılmış meyve suyu dolapta bozulur mu ve kaç gün dayanır merak edilmektedir.

Meyve Suyu Açıldıktan Sonra Kaç Günde Tüketilmeli?

Meyve suyu; doğada organik olarak yetişen sağlıklı, olgun, taze ve temiz meyvelerden mekanik yolla elde edilerek üretilen ve elde edildiği meyvenin de renk, tat ve koku gibi tipik özelliklerini gösterip fermente olmamış fakat fermente olabilen ve aynı zamanda fiziksel yolla dayanıklı hale getirilen şekerli meyve nektarı içeceklerdir.

Meyve suyu, evde yapılabileceği gibi fabrikalarda da uygun üretim koşullarında üretilerek tüketiciye ulaştırılmaktadır. Özellikle fabrikalarda üretilen meyve suyu, nektar ve de diğerleri özellikle etiketinde yazılı son kullanım tarihine kadar açılmadan güvenle evde ya da iş yerinde gibi yerlerde muhafaza edilebilir. Fakat meyve suları içmek üzere ambalajı açıldıktan sonra kısa sürede tüketilmelidir. Bu süre zarfı ise buzdolabında +4-8 santigrat derecede muhafaza edilmek koşulu ile 2 ya da 3 günü geçmemelidir.

Kapağı Açılmış Meyve Suyu Dolapta Bozulur Mu ve Kaç Gün Dayanır?

Fabrika üretimi olan ya da olmayan her meyve suyunun bir tüketim süresi mevcuttur. Bu tüketim süresi ambalaj üzerinde son kullanma tarihi olarak verilirken tüketicilerin bu tarihi geçen meyve sularını açıp içememeleri ya da açıldıktan sonra tarihi geçmeden tüketmeleri gerekmektedir. Bu nedenle bir meyve suyunu tüketim için açtığınızda 2 ya da 3 gün içinde tüketmeniz yerinde olacaktır. Aksi halde bu süreyi geçen meyve suları bozulup sağlığı riske atabilir.