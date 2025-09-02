Meyveyi fazla kaçıran ayı ‘Okan’a MR çekildi

İstanbul Çekmeköy'deki özel bir hayvanat bahçesi ve hayvan rehabilitasyon merkezinde bakımı yapılan 3 yaşındaki 'Okan' isimli ayı, yediği meyvelerin dokunması sonucu rahatsızlandı. Bunu üzerine ayı yönetim tarafından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Okan'ı muayene eden veteriner hekimler, MR çekilmesi gerektiğine karar verdiler. Anestezi altında MR çekilen ayı, tedavi edildikten sonra taburcu edilerek hayvanat bahçesindeki alanına götürüldü. Çekilen MR'da sağlıklı bulunan ayının yediği soğuk meyveler nedeniyle üşüttüğü öğrenildi.





SAĞLIĞINA KAVUŞTU

YABANI Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Ebu Derda Günay, "Okan isimli ayı 3 yıl önce de bize zehirlenme şikayetiyle geldi. Diğer kardeşlerini zehirlenmeden dolayı kaybetmiştik. Okan'ı son anda yetiştirdiler. O gün toparladık onu. Meyveyi sanırım fazla yemiş. Şu anda keyfi gayet yerinde. Hayvanat bahçesine geri döndü. İnşallah bir daha kötü karşılaşmayız diye düşünüyoruz" dedi.