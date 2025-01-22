Mezar taşını hazırlayıp intihar etti!

Olay, sabah saatlerinde Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde sokaktan geçen vatandaşlar, evin bahçesinde asılı biri olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 73 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız yaşayan Derin'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kendini asan Ahmet Misrani Derin'in kendisi için mezar taşı hazırladığı ortaya çıktı. Evinin bahçesine bıraktığı mezar taşında ''Yaptığı her iyilikte zarar gören adam Şair Misrani'' yazdığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.