Mezar yaptırmak için para biriktirdim

İstanbul Sancaktepe'de kaybolan 37 yaşındaki Nuriye Dilmaç'ın kızı Dicle Dilmaç'ın, 13 Temmuz 2024 tarihinde polise kayıp başvurusunda bulunmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet ekipleri; aile içi şiddet nedeniyle 10 yıl önce Nuriye Dilmaç'tan boşanan 47 yaşındaki Dursun Dalkılıç'ı, çiftin çocukları ve yakın akrabalarının telefon görüşmelerini, banka hesaplarını ve HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Dalkılıç'ın, çevresine sürekli olarak eski eşinin "başka erkeklerle görüştüğü" yönünde şikâyette bulunduğu ve "Onu öldürüp Paşaköy'deki evin bahçesine gömeceğim" diyerek tehditler savurduğu belirlendi.Cinayeti aylar öncesinden planladığı anlaşılan Dursun Dalkılıç'ın, iz bırakmamak için arkadaşı S.K. üzerinden aldığı isimsiz telefon hattını eski bir telefona taktırdığı tespit edildi. Eski koca, Nuriye Dilmaç'ı tuzağa düşürmek için Muharrem S. isimli şahsı aracı olarak kullandı. Kendini otel çalışanı olarak tanıtan Muharrem S., isimsiz hat üzerinden Dilmaç ile iletişim kurarak Samandıra'da buluşma ayarladı.Buluşma günü Muharrem S.'nin kullandığı aracın bagajına Dursun Dalkılıç ve oğlu Eren D. gizlendi. Nuriye Dilmaç, hiçbir şeyden habersiz araca binip arka koltuğa oturduğu sırada Dursun Dalkılıç saklandığı yerden çıkarak eski eşini iple boğarak katletti. Cinayetin ardından zanlılar, cesedi bir çuvala koyarak Paşaköy'deki eski evlerine götürdü. Burada iki kamyon bahçe toprağı satın alan şüpheliler, cesedi kamyonlardan birine yükleyerek Şile Sahilköy'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat döküm sahasına götürüp gece yarısı gömdü.Zanlıların polisin takibinden kurtulmak için profesyonel bir yöntem izlediği de ortaya çıktı. Nuriye Dilmaç'ın telefonunu yanlarına alan şüpheliler, cihazı 3 gün boyunca İstanbul'un farklı noktalarında dolaştırarak "yaşıyor" izlenimi verdi. Gelen aramalara 10 saniyelik kısa cevaplar vererek şüpheleri başka yöne çekmeye çalıştılar. Ancak polis, isimsiz hat üzerinden yapılan telefon trafiğini çözerek asıl faillere ulaştı.İfadesinde her şeyi itiraf eden Oğul Eren D. (23), annesine dair söylentilerin babasını sinirlendirdiğini belirterek "Her ay annemin gömüldüğü yere gidip dua ediyorum. 10 milyon biriktirip ağaçlandırma ihalesine girerek annemin olduğu yere sembolik bir mezar yaptırmak istiyordum" dedi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden S.K., H.B. ve Emir D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; Dursun Dalkılıç, Eren D., Muharrem S., Zakir D., Cevdet D. ve Ercan D. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.