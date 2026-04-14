Mezarlıklara 7/24 kameralı güvenlik

Kabirlerin asayiş olaylarına karşı korunması amacıyla, tüm ana mezarlıklara kamera sistemi kurulacak. İstanbul Valiliği kamu kurum ve kuruluşlara gönderdiği yazıyla mezarlıklarda kabirlerin korunması, hırsızlık ve tahribat olaylarının önlenmesi için ek tedbirler alınacağını bildirdi. Mezarlıkların giriş ve çıkışları ile kör noktaları 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemiyle korunacak. Arızalı kameralar 60 gün içerisinde faal hale getirilecek. Kolluk kuvvetleri mezarlık çevresindeki devriye faaliyetlerini artıracak ve kanuna aykırı davrananlar hakkında işlem yapılacak. Yazıda, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağı da kaydedildi.