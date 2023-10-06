Mezarlıkta panik anları! Oğlunun kabrinin son halini görünce yığıldı kaldı!

Şaşkına çeviren olay Bartın'ın Ulus İlçesi'nde meydana geldi. 70 gün önce vefat eden Ramazan Gün, köy mezarlığına defnedildi. Kısa bir süre arayla kocası ve oğlu vefat eden Fatma Gün, sabah saatlerinde dua okumak mezarlığa gitti.

Ancak evladının mezarına yaklaştığında gördüğü manzara ile şoka girdi. Oğlunun mezarının açıldığını gören kadın büyük şok yaşayarak, mezarlıkta baygınlık geçirdi. Kendine geldiğinde ise hemen komşularına ve jandarmaya haber verdi. 2 hafta içerisinde iki kez mezarlıkta görülen ve aç olduğu düşünülen ayının Ramazan Gün'ün mezarını açtığı kefene sarılı cenazeye ulaştığı ancak zarar vermeden bölgeden ayrıldığı belirlendi.

YIĞILDIM KALDIM…

"Köyde dolaşırken eşim ve oğlumun mezarına dua etmek için geldim. Oğlumun mezarının açıldığını görünce orada yığıldım. Komşumu, muhtarı aradım. Karakolu aradık. Biz gelene kadar dokunmayın dediler. Geldiler, onlar da gördüler. Bir hafta boyunca yine bekledik" dedi. Olay günü Fatma Gün'ün aradığı komşusu Hüseyin Ünal ise, bir hafta önce yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Bir hafta önce bu olay olmuş. Komşum görmüş, mezar açık diye bana telefon etti. Hanım ile buraya geldik. Baktık mezar açılmış. Kefenin kalın tarafından açılmış. Ya toprak üzerine yığıldı ya da araç korna çaldı kaçmış. Köyde bu olaydan önce mezarlığa hayvanlarına bakmaya gelen bir köylü de ayı ile karşılaşmış. Bu arkadaş, ayıyı göremediğini, korkudan yanaşamadığını söylüyor ama ayının kükremesini, bağırmasını duymuş. Jandarma da geldi incelediler, resim çektiler."





KÖYLÜLERİ TEDİRGİN ETTİ!

Yaşanan olay nedeniyle korku yaşadıklarını belirten köylüler, cezası olması nedeniyle ayıya zarar vermekten de korktuklarını söyledi. Yetkililerden yardım isteyen Hüseyin Ünal, "Bu ayının burayı açması, namahrem odamızı açtı. Biz burada vursak bize ceza verirler ama bizim namahremimize girmiş bu ayı. Ayıyı göremedik, yok. Ama bu ayının işi biliyoruz" diye konuştu.

Mezarlıkta fotoğraflar çeken jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Define avcıları, mezar soyguncuları gibi ihtimaller üzerinde de duran jandarma ekiplerinin ilk araştırmalarında daha önce de mezarlıkta ayı görüldüğü ve mezarı ayının açmış olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.





AYININ İZİNİ SÜRÜYORLAR

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ise mezar yeniden kapatıldı. Bir hafta boyunca köylüler silahlanarak mezarlıkta gece gündüz ayı nöbeti tuttu. Bu arada kapatılan mezar mermerden yeniden yapıldı. Sağlamlaştırılan mezarın üstüne ise ayıyı korkutmak için çakar lamba takılırken, mezarlığın yanına insan şeklinde korkuluk yapıldı. Ayının peşine düşen jandarma ekipleri, güvenliği sağlamak için sık sık köyde ve mezarlıkta devriye atıyor.