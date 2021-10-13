Mezarlıktaki görüntüler yürek sızlattı! Çöpler arasındaki mezar şahideleri

Tarih ve çevre düşmanlarının mezarlıklara da saygısı olmadığını gösteren bir örnek de Kasımpaşa'daki Zindan Arkası Mezarlığı'nda fotoğraflandı. Manzara görenlerinin yüreklerini sızlattı. Osmanlı'dan kalma kabirlerin de bulunduğu mezarlıkta ilgisizlik ve bakımsızlıktan yerlerinden çıkan ya da parçalanan ecdadın mezar taşları çevre düşmanlarının da katkısıyla iyice perişan bir hale geldi. Çöplerini mezarlık alana atan çevre düşmanları mezarlığı adeta çöplüğe çevirdi.

ÇÖPLER ARASINDA KALMIŞ MEZAR ŞAHİDELERİ

Mezarlığın bir bölümünden çekilen görüntülerde Osmanlı döneminden kalma bir mezar taşının bakımsızlıktan çürümeye terk edildiği görülüyor. Tarihi mezarlara yönelik ilgisizliğinin yanında çevre düşmanı bazı kimselerin mezarlığa attığı çöpler de bu ilgisizliğin üzerine tuz biber ekiyor. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlar da tepki gösterdi ve ilgililerin gereken önlemleri almasını talep etti.