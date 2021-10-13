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Giriş Tarihi: 13.10.2021 15:33 Son Güncelleme: 13.10.2021 15:43

Mezarlıktaki görüntüler yürek sızlattı! Çöpler arasındaki mezar şahideleri

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Mezarlıktaki görüntüler yürek sızlattı! Çöpler arasındaki mezar şahideleri

İstanbul Kasımpaşa'daki Zindan Arkası Mezarlığı'ndaki manzara vatandaşları isyan ettirdi. Yeni mezarların yanında Osmanlı döneminden kalma kabirlerin de bulunduğu mezarlığa atılan çöpler, tarihe ve ecdada yönelik saygısızlığın boyutunu da gözler önüne serdi.

Tarih ve çevre düşmanlarının mezarlıklara da saygısı olmadığını gösteren bir örnek de Kasımpaşa'daki Zindan Arkası Mezarlığı'nda fotoğraflandı. Manzara görenlerinin yüreklerini sızlattı. Osmanlı'dan kalma kabirlerin de bulunduğu mezarlıkta ilgisizlik ve bakımsızlıktan yerlerinden çıkan ya da parçalanan ecdadın mezar taşları çevre düşmanlarının da katkısıyla iyice perişan bir hale geldi. Çöplerini mezarlık alana atan çevre düşmanları mezarlığı adeta çöplüğe çevirdi.

ÇÖPLER ARASINDA KALMIŞ MEZAR ŞAHİDELERİ

Mezarlığın bir bölümünden çekilen görüntülerde Osmanlı döneminden kalma bir mezar taşının bakımsızlıktan çürümeye terk edildiği görülüyor. Tarihi mezarlara yönelik ilgisizliğinin yanında çevre düşmanı bazı kimselerin mezarlığa attığı çöpler de bu ilgisizliğin üzerine tuz biber ekiyor. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlar da tepki gösterdi ve ilgililerin gereken önlemleri almasını talep etti.

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Mezarlıktaki görüntüler yürek sızlattı! Çöpler arasındaki mezar şahideleri
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