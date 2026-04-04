Mezarlıktaki kanlı pusuyla ilgili 1 kişi daha yakalandı: Şüphelilerin kaçma anlarına dair görüntü ortaya çıktı

Sarıyer Ayazağa'da 29 Mart 202 tarihinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda Bağcılar'da 6 ay önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay'ın (29) mezarını ziyarete gelen 6 kişilik grup, pusu kuran 3 kişilik grubun silahlı saldırısına uğramıştı. Ziyarete gelenlerin gurubun da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıkmıştı. Olay sonucunda Murat Şaşmaz olay yerinde, İsmail Başboğa ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

1 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada polis olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Adliyede tutuklanmışlardı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayda ilgili yürütülen soruşturmada polis pusu kuran grubun içinde yer aldığı tespit ettiği bir kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAÇMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan olayın ardından pusu kuran grubun otomobille kaçtıkları anları göründüğü yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.