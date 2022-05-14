Mezuniyeti göremeden kaza kurbanı oldular

Erzurum'da önceki gün meydana gelen kazada iki üniversite öğrencisi olan Nezahat Tanas (24) ve Zeynep Bağrıyanık'ın (22) bir aracın çarpması sonucu ölümü tüm kenti yasa boğdu. İki arkadaşın birlikte okudukları üniversitenin en başarılı öğrencileri olduğu ve heyecanla 15 gün sonra yapılacak mezuniyet törenini bekledikleri ortaya çıktı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi iki arkadaş, acı kazanın yaşandığı gün, arkadaşlarıyla mezuniyet kutlaması yapmayı planladıkları restoranla görüşmeye gitti. Zeynep ve Nezahat, Çat Yolu mevkiindeki restoranda yaptıkları görüşmeden sonra yolun karşısına geçmek isterken O.K. yönetimindeki aracın çarpması sonucu yola savruldu. İki arkadaş kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.İki arkadaş dün gözyaşları arasında toprağa verildi. 3 kardeşin 2'ncisi olan Zeynep'in cenaze törenine kentte bulunan Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanı Murat Kurum da katıldı. Cenaze töreninde Zeynep'in gazeteci babası Zafer Bağrıyanık güçlükle ayakta durabildi. Kaza kurbanı olan iki arkadaşın trajik hikâyesi herkesi üzüntüye boğdu. 2018'de başladıkları Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde tanışan Nezahat ve Zeynep, üniversite yılları boyunca sıkı bir arkadaşlık bağı kurdu. Okulun en başarılı öğrencileri olan Nezahat ve Zeynep, mezuniyet hazırlıklarını da birlikte yürütüyordu. Sosyoloji Bölümü'nün birincisi olan Zeynep Bağrıyanık, 15 gün sonra gerçekleştirilecek olan mezuniyet töreninde bölüm birinciliği sıfatıyla yapacağı konuşmayı bile hazırlamıştı. Zeynep'in ardından bölüm ikincisi olan Nezahat da başarıyla mezun olmanın heyecanını yaşıyordu. Akademisyen olma hayali kuran iki arkadaş yüksek lisans başvurularını bekliyordu. İki arkadaşın mezuniyeti göremeden kaza kurbanı olmasıyla hem aileleri hem arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.Gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle sevk edildiği adliyede serbest bırakılan sürücü O.K., savcılığın itirazı üzerine çıkarılan tutuklanmaya yönelik yakalama kararı kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.