MGM’den son dakika bayram uyarısı: 20-21-22 Mart’ta o iller felaketi yaşayacak! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 81 il için kritik rapor

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20-24 Mart 2026 tarihli verilerine göre, Türkiye'nin üç büyük ilinde önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlı ve serin bir hava dalgası hakim olacak. İstanbul, dönemin neredeyse tamamını yağmurlu geçirecek; özellikle 20 Mart Cuma günü fırtınayla birlikte beklenen kuvvetli sağanak yağışlar sıcaklıkları 6-11°C bandında tutarken, yağışlı havanın Salı gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Ankara cephesinde ise serin ve ıslak bir tablo var; beş günlük süreçte yağışlar devam ederken, Cuma günü kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilecek ve sıcaklıklar gece saatlerinde 3°C'ye kadar düşecek. İzmir'de ise Cuma günü rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşacak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek; ancak hafta sonundan itibaren kentte yağışların yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakması ve sıcaklıkların kademeli olarak 16-17°C seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.