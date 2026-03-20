MGM’den son dakika bayram uyarısı: 20-21-22 Mart’ta o iller felaketi yaşayacak! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 81 il için kritik rapor

20 Mart Cuma günü Türkiye genelinde tam bir "Mart kapıdan baktırır" havası yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın hızı saatte 40 ile 60 kilometreyi bulacak.
MGM'DEN 20 MART İÇİN KORKUTAN TAHMİN: FIRTINA VE SAĞANAK BİR ARADA
Özellikle İstanbul, Çanakkale ve Edirne hattında etkili olacak kuvvetli yağışların ulaşımda aksamalara neden olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği bu bölgelerde, termometrelerin gündüz saatlerinde 10 ile 12 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ALARMI: SEL RİSKİ KAPIDA
Cuma öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava kütlesi rotasını güneye kırıyor. Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar; su baskını ve yıldırım düşmesi gibi riskleri beraberinde getiriyor.
O İLLERDE ÇOK ŞİDDEETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
Bölgede hava sıcaklığı 18 derece seviyelerinde olsa da nem oranıyla birlikte yağışın şiddeti artacak. Akşam saatlerinde Hatay ve çevresinde şiddetini artıracak olan yağışların, gece yarısına kadar bölgede hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU'DA BEYAZ ESARET: ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!
Ülkenin batısı yağmurla boğuşurken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Erzurum ve Erzincan'da sıcaklıklar gece saatlerinde eksi 5 derece seviyelerine kadar düşecek.
Van ve Hakkari hattında karla karışık yağmur görülürken, MGM özellikle dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Bölgedeki vatandaşların özellikle 18:00 ile 24:00 saatleri arasındaki yoğun kar geçişlerine karşı hazırlıklı olması hayati önem taşıyor.
HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT!
Yeni haftanın ilk günü olan 21 Mart Cumartesi sabahında da yağışlı hava etkisini kaybetmiyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri yağmura teslim olacak. Ankara'da sıcaklık 8 dereceye kadar gerilerken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur geçişleri görülebilir.
Doğu Akdeniz'de gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek. Hafta sonu dışarı çıkmayı planlayanların şemsiyelerini yanından ayırmaması ve güncel hava durumu tahminlerini takip etmesi öneriliyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20-24 Mart 2026 tarihli verilerine göre, Türkiye'nin üç büyük ilinde önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlı ve serin bir hava dalgası hakim olacak. İstanbul, dönemin neredeyse tamamını yağmurlu geçirecek; özellikle 20 Mart Cuma günü fırtınayla birlikte beklenen kuvvetli sağanak yağışlar sıcaklıkları 6-11°C bandında tutarken, yağışlı havanın Salı gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Ankara cephesinde ise serin ve ıslak bir tablo var; beş günlük süreçte yağışlar devam ederken, Cuma günü kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilecek ve sıcaklıklar gece saatlerinde 3°C'ye kadar düşecek. İzmir'de ise Cuma günü rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşacak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek; ancak hafta sonundan itibaren kentte yağışların yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakması ve sıcaklıkların kademeli olarak 16-17°C seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.
BAYRAM'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK? (20, 21, 22 MART)
Bugün itibarıyla (20 Mart) başlayan Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde "Mart kapıdan baktırır" dedirten, oldukça yağışlı ve serin bir hava dalgası etkili olacak. Bayramın birinci günü olan Cuma, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgarlarla birlikte sağanak yağışlar görülürken, iç kesimlerde yağmur, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise kar yağışı bayram namazı vaktinden itibaren hissedilmeye başlandı. Cumartesi ve Pazar günleri de yağışlı sistem etkisini yitirmeyerek neredeyse tüm yurdu kapsayacak; özellikle bayramın ikinci günü Karadeniz ve İç Anadolu genelinde şemsiyeler elde tutulurken, üçüncü gün (Pazar) yağışların etki alanı en geniş seviyeye ulaşarak tüm bölgelerde ıslak bir bayram finaline neden olacak. Bu süreçte sıcaklıklar mevsim normallerinin bir tık altında seyredeceği için bayram ziyaretlerinde hem şemsiye hem de kalın kıyafetlerin ihmal edilmemesi gerekiyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!
20 MART CUMA: GÖK GÜRÜLTÜLÜ VE ISLAK BİR BAŞLANGIÇ
Haftanın bu ilk gününde Türkiye genelinde tam bir "mart kapıdan baktırır" havası hâkim. Ülkenin neredeyse tamamı yağışlı. Özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz (Muğla-Antalya hattı) civarında gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor; buralarda tedbirli olmakta fayda var. İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yağmur görülürken, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ve Erzurum-Kars dolaylarında karla karışık yağmur ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Sıcaklıklar batıda 13-17°C civarındayken, doğuda 3-6°C bandına kadar düşüyor.
21 MART CUMARTESİ: ŞEMSİYELER HALA DEVREDE
Cumartesi günü de yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ege kıyılarında hava biraz daha parçalı bulutluya dönse de, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri yağmura teslim. Doğu Anadolu'da kar ve karla karışık yağmur yer yer devam ediyor. Sıcaklıklarda büyük bir değişim yok; İstanbul ve Ankara civarı 10-11°C civarında seyrederken, güney sahillerinde hava 16-19°C ile bahar tadını korumaya çalışıyor.
22 MART PAZAR: YAĞIŞ ETKİ ALANINI GENİŞLETİYOR
Pazar günü yağışlı hava kütlesi adeta tüm haritayı kaplıyor. Ülkenin batısından doğusuna kadar hemen her şehirde yağmur ikonu var. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz hattında yağışlar oldukça yaygın. Doğu Anadolu'nun doğusunda (Ağrı, Van civarı) kar yağışı devam ederken, Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar 12-15°C seviyelerinde. Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler için pek de iç açıcı bir tablo değil; tam bir evde kitap okuma havası.
23 MART PAZARTESİ: YENİ HAFTAYA ISLAK BAŞLANGIÇ
Pazartesi günü de yağmurlu döngüden çıkamıyoruz. Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer parçalı bulutlu geçişler olsa da iç kesimler ve kuzey bölgeleri hala ıslak. Sıcaklıklar batı illerinde ufak bir artış göstererek 17-20°C (örneğin Aydın civarı) seviyelerine çıksa da, iç kesimlerde serin hava devam ediyor. Doğu'daki kar yağışları ise yerini yavaş yavaş karla karışık yağmura bırakmaya başlamış durumda.
24 MART SALI: GÜNEŞ YER YER GÖZ KIRPIYOR
Beş günlük tahminin sonunda, Salı günü nihayet biraz umut ışığı görüyoruz. Karadeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Artvin, Ardahan hattı) güneş bulutların arasından yüzünü göstermeye başlıyor. Ancak İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu hala yağmurlu. Batı bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hâkim. Sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor.
BAYRAMIN 1. GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL?
20 MART CUMA (06:00 - 12:00): BATIDA FIRTINA VE KUVVETLİ YAĞIŞ
Güne oldukça sert bir hava ile başlıyoruz. Marmara'nın batısı (İstanbul, Edirne, Çanakkale hattı) kuvvetli yağış etkisi altında. Bu yağışa eşlik eden ve hızı 40-60 km/sa bulan kuzeyli rüzgarlar, Marmara ve Ege kıyılarında hayatı olumsuz etkileyebilir. İç Anadolu ve Karadeniz genelinde yağmurlu bir hava hakimken, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kar yağışı devam ediyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun sarp kesimlerinde çığ tehlikesi uyarısı hayati önem taşıyor.
20 MART CUMA (12:00 - 18:00): YAĞIŞ AKDENİZ'E İNİYOR
Öğle saatlerinden itibaren yağışın ağırlık merkezi güneye doğru kaymaya başlıyor. Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Ege kıyılarında sert rüzgarlar (40-60 km/sa) etkisini sürdürürken, yağış Marmara'da biraz hafiflese de ülke genelinde bulutlu ve ıslak bir hava devam ediyor. Doğu Anadolu'daki kar yağışı ve çığ riski bu saatlerde de güncelliğini koruyor.
20 MART CUMA (18:00 - 24:00): FIRTINA SÜRÜYOR, YAĞIŞ DOĞUYA KAYIYOR
Akşam saatlerinde Batı kıyılarındaki rüzgar hala oldukça diri. Yağışlı sistem, Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerine doğru yayılmaya devam ediyor. Akdeniz kıyılarında (özellikle Hatay ve çevresi) şimşekli ve kuvvetli yağışlar görülürken, İç Anadolu'nun büyük bir kısmı (Ankara, Konya, Kayseri) yağmurlu. Doğu Anadolu'da kar yağışının etki alanı genişliyor; Erzurum, Erzincan ve Van civarında kar yağışı gece boyunca devam edecek gibi görünüyor.
21 MART CUMARTESİ (00:00 - 06:00): GECE MESAİSİ YAPAN ŞİMŞEKLER
Cumartesi sabahına geçişte, Doğu Akdeniz (Adana, Hatay, Osmaniye) hattında çok kuvvetli gök gürültülü sağanaklar dikkat çekiyor; bu bölgede sel ve su baskını riski yüksek olabilir. Marmara'da (İstanbul ve çevresi) yağışlar tekrar etkisini artırırken, Ege'de rüzgarın biraz olsun hız kestiğini görüyoruz. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde ise yağışlar kar ve karla karışık yağmur şeklinde devam ederek sabahı karşılayacak.
81 İLDE TEK TEK HAVA DURUMU NASIL?
MARMARA
Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay kıyıları, Adana ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
NEVŞEHİR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı