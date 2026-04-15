MHP lideri Devlet Bahçeli’den okul saldırılarına ilişkin açıklama: Tüm sebepleri ve arka planı ortaya çıkarılmalı

Giriş Tarihi: 15.04.2026 17:18 Son Güncelleme: 15.04.2026 17:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu. Devlet Bahçeli, "Bu vahim gelişmelerin, tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte; serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması, hakikatin tam manasıyla ortaya çıkarılması açısından zaruri bir mecburiyettir." dedi.

  • ABONE OL

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Dün Şanlıurfa'da, bugün ise Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiselerin; sığ, yüzeysel ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceği açıktır. Bu vahim gelişmelerin, tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte; serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması, hakikatin tam manasıyla ortaya çıkarılması açısından zaruri bir mecburiyettir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Unutulmamalıdır ki; insan, biyolojik varlığının yanı sıra, kültürel ve milli değerlerle yoğrulan bir şahsiyettir. Dijitalleşme bu değerleri aşındırdığında, toplumsal dokuyu hedef alıp zayıflattığında, böylesi trajediler kaçınılmaz hale gelmektedir." dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA