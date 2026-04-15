MHP lideri Devlet Bahçeli’den okul saldırılarına ilişkin açıklama: Tüm sebepleri ve arka planı ortaya çıkarılmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Dün Şanlıurfa'da, bugün ise Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiselerin; sığ, yüzeysel ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceği açıktır. Bu vahim gelişmelerin, tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte; serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması, hakikatin tam manasıyla ortaya çıkarılması açısından zaruri bir mecburiyettir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Unutulmamalıdır ki; insan, biyolojik varlığının yanı sıra, kültürel ve milli değerlerle yoğrulan bir şahsiyettir. Dijitalleşme bu değerleri aşındırdığında, toplumsal dokuyu hedef alıp zayıflattığında, böylesi trajediler kaçınılmaz hale gelmektedir." dedi.