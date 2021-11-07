MHP’li kadın yönetici eski eşinin darp ettiğini söyleyip şikayetçi oldu

Antalya'da turizm sektöründe görev yapan ve MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi olan İlknur Fidan, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek eski eşi Av. H.H.K'dan şikayet etti.

Eski eşi ile ilgili kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlamasında bulunan 52 yaşındaki İlknur Fidan'ın iddiasına göre olay şöyle gelişti:

Cuma günü saat 09.10 sıralarında aracı ile seyir halindeyken eski eşinin yaşamış olduğu evin önünden geçtiği sırada bir arkadaşını görüp duran İlknur Fidan, burada saldırıya uğradı. Eski eş H.H.K'den bir anda evinden çıkarak İlknur Fidan'a doğru koşmaya başladı. O korku ile aracına binen Fidan, kapıyı kilitleyemeyince darp edildi.

"SENİ MAHVEDECEĞİM"

İki çocuk annesi Fidan eski eşinin kendisine, "Seni mahvedeceğim, bu sokaklarda dolaştırmayacağım, Antalya'da seni yaşatmayacağım" şeklinde tehditte bulunduğunu söyledi. Arabayı hareket ettirerek elinden kurtulabildiğini belirten Fidan, şikayetinde; "Şahsa karşı önleyici ve koruyucu tedbir kararı' da talep etti. Fidan, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldığı darp raporunu da şikayet dilekçesine ekledi. Fidan, eski eşinden kendisini aldattığı için ayrıldığını belirtti.