MHP'nin "Türk Gençliği Büyük Kurultayı" gerçekleşecek: Binlerce genç Ankara'da buluşacak!

"ANKARA'DAN DÜNYAYA ÇOK GÜÇLÜ BİR MESAJ VERİLECEK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kurultayda gençlere hitap edeceğini söyleyen Yıldırım, tüm gençleri kurultaya davet ederek, "19 Mayıs'ta İstiklal'in ışığında Türk Yüzyılı'na nasıl yürüdüğümüzü herkese göstereceğiz." ifadesini kullandı. Ahmet Yiğit Yıldırım, Kurultay programı kapsamında Asena Teşkilatları'nda spor müsabakalarında şampiyonluk kazanan üyelere plaket takdim edileceğini, ardından Ülkü Ocakları Genel Merkez sanatçılarının sahne alacağını dile getirdi. Programa, Türkiye'nin dört bir yanından ve Türk dünyasından çok sayıda gencin katılacağını aktaran Yıldırım, "İnşallah yüz binlerce bozkurdumuzu Ankara'da göreceğiz" dedi.

Kurultayda, Türk gençliğinin, Ankara'dan dünyaya çok güçlü bir mesaj vereceğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu tablo, Türkiye üzerinde hesap yapan çevrelere Türk gençliğinin iradesini ve kararlılığını bir kere daha gösterecektir. Çok disiplinli, çok muntazam, milli şuurun yüksek olduğu bir gençliğin aslında burada yetiştiğini göreceğiz. Çünkü biz gençliğimize güveniyoruz. Gençliğimizin geleceğimiz olduğunu biliyoruz. Bir takım çevreler gençlerimizi ötekileştirirken, onları vurdumduymazlıkla, nemelazımcılıkla, şuursuzlukla suçlarken aslında biz ne kadar şuurlu, ahlaklı, vatansever, bilinçli ve kültürlü bir gençlik yetiştirdiğimizi bu salonda göstermiş olacağız."

KURULTAY KAPSAMINDA TEKNO OCAK FESTİVALİ DÜZENLENECEK

Öte yandan Yıldırım, kurultay kapsamında düzenlenecek Tekno Ocak Festivali'nin de büyük önem taşıdığını belirtti. Biz, gençlerimizin enerjisini sokağa değil, istikbale yönlendiriyoruz. Üreten, geliştiren ve yön veren bir nesil olmalarını istiyoruz" diyen Yıldırım, festivalde üniversite öğrencilerinin geliştirdiği projelerin sergileneceğini bildirdi. Tekno Ocak Festivali'nin, kurultayın ardından ATO Congresium'da gerçekleştirileceğini dile getiren Yıldırım, kurultaya katılan misafirlerin de festivali ziyaret edebileceğini söyledi.

FESTİVALDE "GÖKTAY" VE "TÜRKAN" DA TANITILACAK

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin isimlerini bizzat verdiği, İzmir ve Bursa Ülkü Ocakları tarafından geliştirilen "Göktay 1" ve "Göktay 2" yarış araçları ile "Türkan" insansız hava aracının da festivalin öne çıkan unsurları arasında yer alacağını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

İlk deneme sürüşlerini gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımız burada yapılacak yarışmalar sonrasında da çalışmalarını hızlandıracaklar. Göktay 1, Göktay 2 başta olmak üzere birçok projemizle yurt dışında Türk gençliğini temsil edecekler. İnşallah başarılarla beraber hepsi göğsümüzü kabartacaklar. Bu tablo aynı zamanda Türk gençliğinin bilimde, teknolojide ve savunma alanında neler gerçekleştirebileceğini de ortaya koyacaktır. Liderimizin yetişmesini arzu ettiği gençlik sadece kalabalık bir gençlik değildir. Disiplinli, ahlaklı, vatan sevgisi ve milli şuuru yüksek olan bir gençliktir. İnşallah bu salonda da Kurultay gününde bunu hep birlikte göreceğiz. Gençlerimizin ne kadar disiplinli olduğunu, ne kadar ahlaklı olduğunu, milli şuurunun ne kadar yüksek olduğunu ve teknoloji anlamında neler geliştirdiğini, ne kadar nitelikli olduğunu göstermiş olacağız."

