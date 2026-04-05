MHRS’de yapay zekâyla randevu dönemi

Giriş Tarihi: 5.04.2026

ANKARA
Sağlık Bakanlığı, meme kanseriyle mücadelede "Mamografi Tarama Raporlama Sistemi"ni hayata geçirdi. 2024'ten beri 2 milyondan fazla tarama sonucu yapay zekâ desteğiyle incelendi. 40-69 yaş aralığındaki kadınlara yönelik tarama programı ile KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde çekilen tüm görüntüler, yüzde 100 dijital ve merkezi sistemde toplatıldı. Mamografide şüpheli bulgu saptanan hastalar için MHRS üzerinden 'öncelikli randevu' oluşturuldu. Hastaların, ek tetkikler için doğrudan üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek tedaviye en erken evrede başlaması sağlandı.

