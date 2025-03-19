Midelerinden uyuşturucu kapsüller çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurtdışından Kayseri'ye uyuşturucu madde getiren şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda, yabancı uyruklu R.M.B. (29), S.N.A. (28) ve R.Y.A. (27) yakalandı.