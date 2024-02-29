Midrange Nedir? Midrange Hoparlör Bass Verir Mi, Özellikleri Neler?

Midrange ismi müzik ve ses sistemleriyle yakından ilgilenenlere oldukça tanıdık gelmektedir. Ancak ilk kez ses sistemi tercih edenler hoparlör çeşitlerini ve özelliklerini araştırmaktadır. Oldukça tercih edilen ve yaygın bir hoparlör türü olan migrande nedir, özellikleri nelerdir ve bass verir mi sorularının yanıtlarını bilmek isteyenler için bu konuya değindik.

Midrange Nedir?

Daha çok araçlarda tercih edilen, standart hoparlörden farklı sesleri öne çıkartan ses sistemine midrange denmektedir. Müzikteki sadece mid sesleri ön plana çıkartan midrange hoparlör sistemi arabalarda oldukça tercih edilmektedir.

Midrange Hoparlör Özellikleri Nelerdir?

Araçlarda sıklıkla tercih edilen midrange hoplarlörün diğer hoparlör türlerinde farklı ve kendine has bazı özellikleri mevcuttur. Bu özellikleri en net ve anlaşılabilir şekilde sıraladık;

Tiz ve bass seslerden çok mid sesleri ön plana çıkartır.

Orta seviye frekanstaki seslerin daha temiz çıkmasını sağlar.

Standart ve bass hoplarlöre göre çap ve büyüklüğü daha küçüktür.

Enstrüman ve sanatçı sesini ön plana çıkartır.

Midrange hoparlör amfisiz de çalışmaktadır ancak amfisiz sitemde ses kalitesi verimi %20-40 oranında düşmektedir.

Midrange Hoparlör Bass Verir Mi?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi hoparlör çeşitleri ön plana çıkarttıkları sese göre türlere ayrılırlar. Tiz, bass gibi ses türlerini midrange hoparlör vermemektedir. Midrange hoparlör daha çok müzükteki enstrüman ve insan seslerini net verir. Ancak üreticiler hem mid hem de bass sesleri veren hoplarlörler üretmektedir, bu ürünler piyasada 'mid bass' ismiyle geçmektedir.