Midway filmi oyuncuları kimler? Midway konusu nedir, imdb puanı kaç, gerçek hikaye mi?

Midway filmi oyuncuları ile dikkat çekerken hikayesiyle de bir o kadar beğenilen yapımlar arasında. Orijinal adıyla yayımlanan Midway filmi konusu ile 2. Dünya Savaşı için dönüm noktası olan bir hikayeye odaklanıyor. Peki, Midway imdb puanı kaç, gerçek hikaye mi? İşte yanıtlar…
MİDWAY KONUSU
Midway, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi'ni konu ediniyor. Filmde, savaşın seyrini değiştiren askerlerin kahramanlık hikayesine odaklanılıyor. Midway Muharebesi, 2. Dünya Savaşı için bir dönüm noktası kabul ediliyor. Liderlerin ve askerlerin, içgüdüleri ve cesaretleriyle verdikleri mücadele, Pasifik Cephesi'ndeki savaşın seyrinin değişmesine neden olur.
Filmin IMDB puanı 10 üzerinden 6.7 olarak kayıtlara geçiyor.