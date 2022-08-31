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Giriş Tarihi: 31.8.2022 11:30

Midway filmi oyuncuları kimler? Midway konusu nedir, imdb puanı kaç, gerçek hikaye mi?

Tarihi ve savaş filmi sevenler için izleyenlerden tam not alan Midway filmi bu akşam TV’de yayında! 2019 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Midway konusu ile II. Dünya Savaşı dönemine odaklanıyor. Peki, Midway filmi oyuncuları kimler, imdb puanı kaç, gerçek hikaye mi? İşte, merak edilenler…

Midway filmi oyuncuları kimler? Midway konusu nedir, imdb puanı kaç, gerçek hikaye mi?

Midway filmi oyuncuları ile dikkat çekerken hikayesiyle de bir o kadar beğenilen yapımlar arasında. Orijinal adıyla yayımlanan Midway filmi konusu ile 2. Dünya Savaşı için dönüm noktası olan bir hikayeye odaklanıyor. Peki, Midway imdb puanı kaç, gerçek hikaye mi? İşte yanıtlar…

MİDWAY KONUSU

Midway, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi'ni konu ediniyor. Filmde, savaşın seyrini değiştiren askerlerin kahramanlık hikayesine odaklanılıyor. Midway Muharebesi, 2. Dünya Savaşı için bir dönüm noktası kabul ediliyor. Liderlerin ve askerlerin, içgüdüleri ve cesaretleriyle verdikleri mücadele, Pasifik Cephesi'ndeki savaşın seyrinin değişmesine neden olur.

Filmin IMDB puanı 10 üzerinden 6.7 olarak kayıtlara geçiyor.

MİDWAY OYUNCULARI

Ed Skrein

Patrick Wilson

Woody Harrelson

Luke Evans

Aaron Eckhart

Mandy Moore

Dennis Quaid

Nick Jonas

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Midway filmi oyuncuları kimler? Midway konusu nedir, imdb puanı kaç, gerçek hikaye mi?
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