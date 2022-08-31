Midway filmi oyuncuları kimler? Midway konusu nedir, imdb puanı kaç, gerçek hikaye mi?

Midway filmi oyuncuları ile dikkat çekerken hikayesiyle de bir o kadar beğenilen yapımlar arasında. Orijinal adıyla yayımlanan Midway filmi konusu ile 2. Dünya Savaşı için dönüm noktası olan bir hikayeye odaklanıyor. Peki, Midway imdb puanı kaç, gerçek hikaye mi? İşte yanıtlar…