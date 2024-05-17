Midyat’ın genç beyinleri, bilimsel çalışmalar yaparak Aziz Sancar yolunda ilerliyor

Okul İdaresi ve öğretmenler, öğrencilerinin, bilimsel çalışmalar yapmalarına olanak tanımak amacıyla hazırladığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın Açılışı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen törenle açıldı. Açılış törenine; Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Hüseyin Yücel, Okul Müdürleri ve öğrenciler katıldı. Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması amacıyla TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Okulun Matematik öğretmeni Merve Yılmaz Kayacık'ın koordinatörlüğünde, 23 sorumlu öğretmen danışmanlığında 47 öğrencinin, kültür, coğrafya, tarih, sağlık, bilim, teknoloji, edebiyat ve araştırma alanında hazırladığı 19 proje sergilendi. Fuara katılan protokol üyeleri ve diğer davetliler, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından projeleri beğeniyle inceledi. Kaymakam Özdemir ve beraberindekiler projeleri tek tek gezerek sorumlu öğrencilerinden proje konularını ilgiyle dinledi.

Okuldaki bilim fuarına katılan Midyat İlçe Mili Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, "Şu an Midyat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerimiz, değerli öğretmenlerin rehberliğinde, refakatinde TÜBİTAK 4006 bilim fuarı şenliğini gerçekleştirmiş bulunuyorlar. Tabi sadece basit bir fuar deyip geçmemek gerekir. Hepsi güzel bir ürünün, çabanın güzel çalışmaların ürünü olarak bilime, teknolojiye, çağımızın gereği olan koşullara uygun teknoloji nasıl daha ileriye, daha üst aşamalara taşıyabiliriz prototip örnekler sergileyebiliriz anlamında güzel çalışmalar yapılıyor. Biz de hem İlçe Kaymakamlığı hem Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer toplu kuruluşların katılımı, desteğiyle açılışı gerçekleştirdik. Emek veren idareci, öğretmen ve bütün gençlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Okul Müdür Yardımcısı Suat Çıdan, "Yaklaşık bir yıldır 23 öğretmenimiz, 47 öğrencimiz, 19 tane proje hazırladılar. Değerler eğitiminden bağımlılıkla mücadeleye, teknolojik yapay zekâ projelerinden Midyat üzümüne, Süryani atasözlerinden organik sulamaya kadar çeşit çeşit projeler hazırladı öğrencilerimiz. Bugün de bir bilim şenlik havasında bunun sergisini yaptık. Kaymakamımız, ilçe milli eğitim müdürümüze ve gelen bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. Lise öğrencilerini daha lisedeyken TÜBİTAK'la tanıştırmış oluyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu. Üniversiteye gittiğinde TÜBİTAK'ı biliyor, nasıl proje yapılacağını biliyor, yöntem öğrenmiş oluyor. Bu açıdan çok ciddi bir faydasını biz gözlemleyebiliyoruz" dedi.

Hazır, ambalajlı gıdalar ile ilgili proje hazırladıklarını söyleyen Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmeni Sara Ercan Büyükkaya da, "Projemiz ambalajlı gıdalar üzerinde yapılan bir projedir. Ambalajlı gıdaların içeriğinde neler bulunur, sağlığımıza zararları nelerdir? bunlara dikkat çekmek istedik. Özellikle toplumun ambalajlı gıdaları tüketmeden önce arkasında bulunan içindekiler bölümünü incelemelerini tavsiye ediyoruz, buna dikkatli çekmeyi amaçlıyoruz. Genel anlamda koruyucular, renklendiriciler, tatlandırıcılar sağlığımıza büyük zararlar veriyor ve tükettiğimiz çoğu ambalajlı gıdalarda bunlar bulunmaktadır. Özellikle çok işlenmiş gıdalar olan sucuk, sosis, salam, hazır makarnalar, meyve suları, gazlı içecekler bunlardan uzak durulmasını ve bunlar hakkında bilinç oluşması amacıyla içindekiler bölümünün okunmasını tavsiye ediyoruz. Projemiz de bu farkındalık üzerine yapılmış bir projedir" dedi.

Deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili web sayfası hazırladıklarını söyleyen 12. Sınıf öğrencisi Ramazan Yılmaz ise, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda büyük bir deprem yaşadık, çok can kaybettik. Biz de bu gibi can kayıplarına en aza indirmek ve halkımız bilgilendirmeyi amaçlayan bir web sitesi oluşturduk. Web sitemizde deprem öncesi ve deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirici bir video kütüphanesi bulunmaktadır. Ekstra deprem yaşandıktan sonra da aktif olacak bir panelimiz bulunmaktadır. Bu panelde 'güvenliyim' butonuna tıklayarak sistemde belirlediğiniz numaralara mesaj gitmektedir, 'bu kişi güvendedir' diye. 112 acil butonuna tıklayarak 112 ekiplerine EOS mantığıyla arama yapılmaktadır. Konum butonuna tıklayarak da AFAD ekiplerine enlem ve boylam olarak konum bilgisi gönderilmektedir ve alan butonunuza tıklayarak da telefonunuzun desteklediği en yüksek desibelde alarm sesi çıkararak kurtarma ekiplerimizin sizi görmesini hedeflemekteyiz" dedi.