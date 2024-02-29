Migrasyon terimini birçok sanayi alanında duymaktayız ancak gıda ve konfeksiyon sanayi ayrıca tıp alanı, migrasyon teriminin daha çok geçtiği alanlardır. En basit tabiriyle kimyasal bir etkiyi ifade eden migrasyon nedir? Gıdalarda migrasyon ne anlama gelir? Bu soruların yanıtlarına birlikte değinelim.

Migrasyon Nedir?

Migrasyon kelime anlamı olarak 'kimyasal göç' olarak bilinmektedir. Tıp, gıda, konfeksiyon gibi kimyanın var olduğu pek çok alanda migrasyon terimini duymak mümkündür. Migrasyon, kimyasal maddenin bulunduğu yüzeyden göç ederek diğer bir yüzeye yerleşmesi durumudur. Migrasyon tıp alanında ve sanayinin birçok alanında kullanılan bir terimdir. Vatandaşlarsa sıklıkla gıda alanındaki migrasyonun ne ifade ettiğini merak etmektedir.

Gıdalarda Migrasyon Ne Anlama Gelir?

Paketli gıdaların güvenilir ve sağlıklı olması için gereken şartlar arasında migrasyon oranı yer almaktadır. Gıdalarda migrasyon kısaca, paketteki kimyasal maddelerin gıda yüzeyine geçiş yapmasıdır. Gıdada yüksek oranda migrasyon olması, gıdada bozuk tat ve koku oluşmasına aroma kayıplarına sebep olabilmektedir.

Ayrıca bazı gıdalarda kimyasal değişikliklere de sebep olduğu için gıdanın insan sağlığına uygunluğu azalmaktadır. Yüksek oranda migrasyon gıdanın kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Güvenilirlik ve sağlık açısından günümüzde pek çok gıda ürününe migrasyon testi yapılmaktadır.